Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că lucrările de modernizare a drumului 208E, pe tronsonul dintre Dolhești și Forăști, sunt în grafic, iar turnarea noului covor asfaltic a început săptămâna trecută, după finalizarea consolidării terasamentului și ridicarea la cotă a capacelor din carosabil.

Gheorghe Șoldan a verificat personal stadiul lucrărilor desfășurate pe tronsonul cuprins între calea ferată din zona intersecției cu DJ 208 și localitățile Valea Bourei, Boura, Manolea și Uidești, pe o distanță de aproximativ opt kilometri.

„De aproape 15 ani nu a mai văzut drumul ăsta asfalt”, i-a transmis un localnic din Valea Bourei președintelui Consiliului Județean în timpul vizitei pe șantier.

Potrivit lui Gheorghe Șoldan, la finalul lucrărilor, DJ 208E va fi modernizat integral, investiția urmând să îmbunătățească semnificativ condițiile de trafic pentru aproximativ 7.000 de locuitori din comunitățile traversate de acest drum.

Șeful administrației județene a reamintit că, în 2025, lucrările de modernizare pe tronsonul Oniceni – Forăști – Uidești, cu o lungime de șapte kilometri, au fost finalizate cu opt luni înainte de termen.

Șoldan: „După 15 ani în care nu a mai văzut asfalt, modernizăm drumul dintre Dolhești și Forăști”

În paralel, Consiliul Județean Suceava continuă investițiile în infrastructura rutieră din zonă. În prezent, se află în procedură de licitație proiectul de modernizare a tronsonului Uidești – Țolești, pe DJ 208F, până la limita cu județul Iași. Autoritățile estimează că în următoarele săptămâni va fi semnat contractul de proiectare și execuție, după care vor începe lucrările.

Ruta formată din DJ 208E și DJ 208F reprezintă o alternativă importantă de circulație între Suceava și Pașcani, însă, din cauza degradării carosabilului, a fost evitată ani la rând de numeroși șoferi.

„Tot în licitație se află și sectorul de drum dintre Hârtop și limita cu Dolhasca (DJ 208).

Pentru acest proiect au fost depuse oferte de către 18 asocieri, care reunesc 158 de operatori economici, iar procedura se află în etapa de evaluare. Modernizăm, pas cu pas, drumuri neglijate ani și ani la rând”, a încheiat Gheorghe Șoldan.