Polițiștii au prins într-o zi trei tineri de 16, 17 și 22 de ani, toți fără permise de conducere, dar pe motociclete

Echipajele de poliție rutieră din Suceava au misiunea de a se axa mai mult în următoarea perioadă pe verificarea conducătorilor de mopede și motociclete, având în vedere numărul mare de accidente în care sunt implicați acești participanți la trafic, în ultima perioadă.

Doar că aceștia nu prea opresc la semnal, iar urmărirea lor este foarte periculoasă, în special pentru ei.

Exemplu în acest sens este și ziua de miercuri, 22 iulie, când polițiștii au depistat trei tineri pe vehicule cu două roți, care nu dețin permise de conducere. În două dintre cele trei cazuri a fost nevoie de urmăriri mai scurte sau mai lungi, pentru oprirea acestora la control.

Minor de 16 ani, pe motocicletă, prins după o urmărire pe stradă, pe drum de pietriș, de pământ, apoi pe jos

Cel mai greu de gestionat de către echipajul de poliție a fost un caz din după-amiaza zilei de miercuri, când un echipaj de la Biroul Rutier Suceava a efectuat semnal de oprire unui tânăr pe motocicletă, pe strada Aleea Dumbrăvii din municipiul Suceava.

Motociclistul a ieșit din zona de pădure spre Aleea Dumbrăvii, cu intenția de a vira la dreapta în direcția străzii Gheorghe Doja.

Când a văzut echipajul de poliție, suspectul a demarat în viteză, încercând să evite controlul.

Urmărirea a continuat pe un drum de pietriș și unul de pământ, spre „Dealul Burdujeni”.

Polițiștii au continuat urmărirea și pe jos, drumul fiind accidentat, iar fugarul a fost prins.

A fost identificat un minor de 16 ani, care, evident, nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Tânărul a ieșit negativ la consum de alcool sau droguri, astfel că s-a ales cu dosar penal ”doar” pentru ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Tot un echipaj de la Biroul Rutier Suceava, în timp ce efectua serviciul de supraveghere a traficului rutier cu autospeciala de poliție, pe strada Ion Irimescu din municipiul Suceava, zona de ieșire din oraș spre Moara, a oprit pentru control un motociclist care nu avea montată plăcuță cu număr de înmatriculare și care pleca din parcarea cafenelei Ziretto.

Tânărul a încercat să evite controlul, însă a fost blocat în scurt timp.

El a fost legitimat în persoana unui minor în vârstă de 16 ani, domiciliat în Botoșani, fără permis de conducere.

El va răspunde penal pentru conducere fără permis, dar și pentru „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”

În fine, tot miercuri, în jurul orei 22.30, un echipaj de poliție de la Secția Rurală Vadu Moldovei, aflat pe raza satului Ruși, comuna Forăști, a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui motociclist fără număr de înmatriculare.

Acesta a oprit, fiind identificat în persoana unui tânăr în vârstă de 22 ani, din comuna Vadu Moldovei, care nu a prezentat pentru control documentele prevăzute de lege, afirmând că nu deține permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Ulterior, baza de date a confirmat că acesta nu are permis de conducere.