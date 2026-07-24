54 de accidente cu trotinete electrice au fost înregistrate de polițiștii suceveni în ultima perioadă

Accidentele cu implicarea trotinetelor electrice sunt o problemă reală și serioasă în județul Suceava, o analiză realizată de conducerea IPJ Suceava arătând că s-au înregistrat 54 de accidente de acest gen în acest an. Mai corect spus, acestea sunt accidente produse în ultimele aproximativ trei luni de zile, după ce temperaturile au devenit mai prietenoase, iar numărul celor ieșiți în trafic pe trotinete a crescut exponențial.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct al IPJ Suceava, care răspunde printre altele și de problematica rutieră, a subliniat că acestea sunt accidente înregistrate cu vătămare corporală, în urma sesizării poliției, după ce au ajuns persoane rănite la spital. În marea majoritate a cazurilor este vorba de tineri, adolescenți, dar și de copii, unii chiar cu vârste de 11, 12 ani.

Nu se poate spune că accidentele au loc preponderent în orașe, și în zonele rurale foarte mulți copii deplasându-se haotic pe trotinete electrice.

Conform legislației, copiii sub 14 ani nu ar avea ce căuta pe trotinete electrice, iar cei mai mari se pot deplasa cu acestea pe pistele de bicicletă (unde există), respectiv pe partea carosabilă, unde nu sunt piste.

Așadar, pe esplanada din municipiul Suceava ori în parcul de la Vatra Dornei, ca să dăm două exemple, deplasarea cu trotineta electrică este interzisă de legislație. Un minor sau un major care accidentează un om în astfel de locuri are culpă 100%, așadar.

Evident, o reacție normală a opiniei publice ar fi aceea de a cere poliției să se implice mai serios și să pună ordine în deplasarea cu aceste vehicule.

În practică, un minor nu poate fi amendat decât în prezența unui părinte, un copil sub 14 ani nu are răspundere penală conform Codului Penal din România, iar acțiuni de amendare din partea polițiștilor ar putea stârni și multe reacții negative.

Ideal ar fi ca tinerii, și mai ales părinții, să înțeleagă că existe niște reguli de circulație la deplasarea cu trotinetele electrice și să țină cont de ele.

Tinerii pe trotinete electrice trebuie să poarte cască de protecție, să se deplaseze pe pistă sau pe marginea părții carosabile, cu viteză adaptată, atenți la trafic și la regulile de prioritate, să aibă un buletin asupra lor și să îi respecte pe ceilalți participanți la trafic.

Pentru trotinetele electrice mai puternice, care pot circula cu viteze de peste 25 de km/h, ar trebui să există și o poliță RCA obligatorie, dar în practică, și în acest domeniu, regulile sunt tratate cu destulă lejeritate, inclusiv de către polițiștii rutieri, care, e drept, au și alte priorități în trafic.