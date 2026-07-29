Opt elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc participă, în perioada 27–31 iulie 2026, la tabăra militară internațională de la Predeal, alături de alți elevi ai colegiilor militare din România și de cadeți din Estonia, Letonia, Ungaria, Belgia și Ucraina. Evenimentul se desfășoară în Munții Bucegi, sub egida Forumului Școlilor Militare Secundare din Europa, cu sprijinul Batalionului 24 Vânători de Munte „General Gheorghe Avramescu”.

Prima zi a taberei a fost dedicată cunoașterii participanților și prezentării instituțiilor de învățământ pe care aceștia le reprezintă. Ulterior, sub îndrumarea instructorilor batalionului, tinerii cadeți au făcut primii pași în tehnicile de bază ale alpinismului.

Programul a continuat cu o drumeție în Munții Bucegi, o experiență care le-a pus la încercare rezistența fizică, spiritul de echipă și capacitatea de adaptare. Participanții au parcurs un traseu montan ce a inclus vizitarea unor obiective emblematice ale României: Crucea Eroilor de pe Caraiman, Platoul Bucegilor, Babele și Sfinxul.

Elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, în tabăra militară internațională de la Predeal

Pe parcursul celor cinci zile, cadeții iau parte la activități specifice instruirii militare în mediul montan, precum instrucție alpină, exerciții de topografie și orientare, dar și tehnici de supraviețuire.

Potrivit reprezentanților Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, tabăra urmărește dezvoltarea deprinderilor specifice vânătorilor de munte, consolidarea spiritului de echipă și familiarizarea participanților cu un mediu internațional bazat pe cooperare, disciplină și schimb de experiență.