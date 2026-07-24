Pictorul și graficianul Sorin Baciu, invitat special la Sibiu, unde va expune în cadrul expoziției de artă fantastică „Utopic/Distopic”

Pictorul și graficianul sucevean Sorin Baciu este invitat special la Sibiu, alături de artiștii Raluca Turliu Cobilanschi, Mihai Ionescu, Dan Neamu și Daniel Mihai Nistor, unde va expune în cadrul expoziției de artă fantastică „Utopic/Distopic”.

Mănăstirea Ursulinelor din Sibiu (Ursuline Art Hub) găzduiește, în cadrul Fantasy Art Festival Sibiu, ediția a III-a, în perioada 6-27 august 2026, expoziția de artă fantastică „Utopic/Distopic”, „în care artiști vizuali internaționali explorează granița fină dintre spațiile ideale, pline de speranță, și scenariile apocaliptice, abordând genurile: realism magic, suprarealism, gothic și dark fantasy, steampunk, high fantasy, sci-fi, cyberpunk și abstracționismul suprarealist”.

„Sunt onorat să fiu artist invitat la expoziția Utopic/Distopic din Sibiu. E un sentiment deosebit să primesc apreciere și recunoaștere de la oameni de departe, în special în momente ca acesta, în care cei de lângă mine fac din nou tot posibilul pentru a mă discredita”, a transmis Sorin Baciu.

Deschiderea expoziției, pe 6 august 2026

Vernisajul expoziției, care reunește lucrări de pictură, artă digitală, grafică, colaj, tehnici mixte, fotografie și instalații, va avea loc pe 6 august 2026, la ora 18:00, la etajul I – Ursuline Art Hub. Intrarea este liberă.

Artiști expozanți: Sabina-Ioana Andrei, Mădălina Antonescu, Gabriela Auer, Călin Baciu, Ciprian Badiu, Andrea Bernath, Elena Sofia Bobei, Arthur Bodnar, Mimi Cardoș, Călin Acu, Cristina Circo, Roxana Coatu, Anca Costea, Constanța Crețu, Valentina Cristea, Mihai Curtean, Felicia Drăghici, Iuliu Duma, Gabriela Ene Rusu, Tünde Farkas, Victoria Ghilaș, Ovidiu Harja, Adelina Simona Ionescu, Magda Ienci, Cristina Lewandowski, Florentin Logigan, Rodica Lomnășan, Andreea-Monica Lupu, Ana-Maria Mălăeștean, Ioana Claudia Mărgărita, Ilie Mitrea, Amalia Motioc, Aurelia Neculai, Raluca Oros, Maria Kovacs Păvăluc, Ioana Lidia Pîrvan, Alexander Suca Pop, Marilena Popa, Ovidiu Popârțan, Cătălin Precup, Ilisha Richardson (Aisha), Marian Petrică Sas, Andrei Sava, ȘuȘu, Andrei Teodorescu, Gabriel Tibori, Ioana Urdea, Alina Vasiu.

Evenimentul este organizat de Asociația CreativAct în parteneriat cu Fantasy Art Gallery, Asociația Brukental von Studio, Ursuline Art Hub, Atelier 17, Asociația Artografica, Asociația Prietenii Mocăniței, Print Atu, Simpa.

Despre Fantasy Art Festival Sibiu

Evenimentul face parte din Fantasy Art Festival Sibiu – o rețea de evenimente culturale ce unește în luna august mai multe galerii, spații alternative și artiști din diverse domenii pentru a celebra arta fantastică sub toate formele ei. Concept curatorial: Gabriel Tibori și Valentina Cristea, în colaborare cu: Cătălin Precup și Ilie Mitrea.