Anunț privind finalizarea proiectului

„ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR (CAV) ÎN COMUNA MANASTIREA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA”

Beneficiar: COMUNA MANASTIREA HUMORULUI

Comuna Mănăstirea Humorului anunță finalizarea implementării proiectului „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava”, contract de finanțare nr. C3I1A0122000236 din 03.04.2023, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar.

Prin implementarea proiectului a fost realizat un Centru de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) destinat colectării separate a deșeurilor generate de populație, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii locale de management al deșeurilor și la creșterea gradului de colectare selectivă.

Obiectivul general

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea conformării cu directivele europene aplicabile și a tranziției către economia circulară.

Datele proiectului

Cod proiect PNRR: C3I1A0122000236

C3I1A0122000236 Valoarea totală a proiectului: 558.787,66 lei , inclusiv TVA;

, inclusiv TVA; Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 830.914,00 lei ;

; Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 873,66 lei ;

; Data începerii proiectului: 04.2023 ;

; Data finalizării proiectului: 07.2026.

Rezultatele proiectului

Prin implementarea proiectului au fost realizate următoarele:

înființarea și dotarea Centrului de Colectare prin Aport Voluntar (CAV);

dezvoltarea infrastructurii necesare colectării separate a deșeurilor provenite de la populație;

creșterea gradului de colectare selectivă și reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare;

îmbunătățirea sistemului local de management al deșeurilor;

creșterea nivelului de protecție a mediului și sprijinirea tranziției către economia circulară.

Implementarea investiției contribuie la dezvoltarea unui sistem modern și eficient de gestionare a deșeurilor în comuna Mănăstirea Humorului și la atingerea obiectivelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”