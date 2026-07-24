Schimbări majore în conducerea ACET Suceava – Lorand Ercse, noul director general al companiei regionale de apă-canal

Surpriză de proporții în privința conducerii operatorului regional de servicii de apă și canalizare – ACET.

Consiliul de Administrație al companiei, din care Lorand Ercse face parte de câteva zile, a decis ca de la 1 august acesta să preia funcția de director general al ACET SA Suceava.

În prezent, funcția este deținută de Florin Olaru, care de luna viitoare va fi doar membru al Consiliului de Administrație al societății furnizoare de servicii în aproape întreg județul Suceava.

Perioada pentru care Lorand Ercse devine director general al ACET este deocamdată de două luni, dar poate fi prelungită cu încă cinci luni, până la definitivarea concursului de ocupare a postului.

Economistul Lorand Ercse activează de multă vreme în politică, fiind secretarul organizației județene a PSD Suceava, iar pentru multă vreme a activat în mediul privat, gestionând inclusiv un cunoscut restaurant din municipiul Suceava.

În prezent, Consiliul de Administrație al ACET este format din cinci membri – Florin Olaru, director general al ACET până la 1 august, Lorand Ercse – noul director general, expertul judiciar Anda Rață, inginerul Dan Merchea, reprezentantul autorității tutelare – AJAC, precum și Andrei Păduraru, fost consilier local al municipiului Suceava.