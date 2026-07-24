Băut și fără permis, s-a oprit cu mașina într-un gard în timp ce era urmărit de polițiști

Băut și fără permis, un tânăr de 27 de ani, din Bogata, comuna Baia, s-a oprit cu mașina pe care o conducea într-un gard.

S-a întâmplat în seara zilei de miercuri, 22 iulie, pe drumul județean 155P, din Bogata.

Aflați în misiune, polițiștii au observat un autoturism marca Land Rover, iar șoferul acestuia nu a oprit la semnalele regulamentare ale oamenilor legii.

S-a trecut la urmărirea fugarului, iar după circa un kilometru mașina a fost ajunsă. Era într-un gard, cu diferite avarii, iar la fața locului era un tânăr. Acesta le-a povestit polițiștilor că în mașină mai erau două persoane pe care nu le cunoaște și care au fugit.

După mai multe verificări, a fost identificat și șoferul. Tânărul de 27 de ani, din Bogata, care era și proprietarul mașinii, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult, acesta nu avea permis de conducere, astfel încât acum este cercetat penal pentru comiterea a două infracțiuni: ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.