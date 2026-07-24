2.300 de alergători, din 55 de țări, participă la Bucovina Ultra Rocks, la Câmpulung Moldovenesc

Timp de patru zile, Câmpulung Moldovenesc găzduiește un eveniment sportiv de mare anvergură, la care participă peste 2.300 de alergători, din 55 de țări.

Bucovina Ultra Rocks, prima competiție din România inclusă în circuitul internațional UTMB® World Series, are loc în perioada 23–26 iulie 2026, transformând Bucovina în una dintre cele mai cunoscute destinații de trail running din lume.

”De la un sprint rapid de 15 km la o odisee neîncetată de 114 km, șase trasee străbat creste stâncoase, o pădure neatinsă, sit UNESCO, stâne străvechi, legendarele Cheile Moara Dracului și, dominând totul, bastioanele naturale ale Pietrelor Doamnei. Te așteaptă urcări abrupte, single-track-uri tehnice și vreme de munte aspră. Fiecare kilometru este o șansă de a-ți croi drumul prin frontiera sălbatică a Europei”, spun organizatorii evenimentului care au pregătit și evenimente noi în program. Pentru joi seara, o premieră o reprezintă evenimentul gastronomic Flavours of Bukowina, de la Stâna Bucovineană.

Vineri, de la ora 15.00, are loc ceremonia de deschidere, la Hanul Bucovinei, dar și startul mai multor curse cu grade diferite de dificultate, continuate cu altele, sâmbătă și duminică, când au loc și festivitățile de premiere.

Bucovina Ultra Rocks by UTMB este o invitație la descoperirea unei Românii autentice: munți sălbatici, tradiții vii, gastronomie locală și comunități care își păstrează identitatea și valorile.