Cinci noi locuri de joacă pentru copii vor fi amenajate în municipiul Suceava

Copiii din trei cartiere ale municipiului Suceava vor beneficia de locuri de joacă noi.

Anunțul a fost făcut de primarul Sucevei, Vasile Rîmbu:

” În perioada următoare, construim încă 5 locuri de joacă complet noi (două în cartierul Zamca, unul în zona ANL Metro și două în cartierul George Enescu).

Pe un terasament din tartan, echipamentele de joacă vor fi moderne și adaptate diferitelor categorii de vârstă. Unele investiții se măsoară în metri de asfalt, altele în kilometri de rețele, renovări de blocuri șamd dar în categoria „investiții speciale” sunt (și vor fi mereu) cele care se măsoară în bucuria copiilor”.

Edilul a precizat că de la începutul mandatului s-au făcut 8 locuri de joacă noi și s-au modernizat alte 13.