Deputatul AUR Petru Negrea solicită conducerii Administrației Naționale a Rezervelor de Stat să sprijine producătorii locali de lapte

Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, a transmis o întrebare oficială președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), prin care solicită clarificări privind constituirea stocurilor de lapte praf și modul în care acestea pot contribui la sprijinirea producătorilor locali de lapte.

Petru Negrea a spus că a fost sesizat de crescătorii de bovine din județul Suceava cu privire la o situație care afectează aproximativ 1.000 de producători de lapte. Potrivit deputatului AUR de Suceava, începând cu data de 15 august 2026, procesatorii din zonă nu ar mai achiziționa laptele provenit de la producătorii mici și mijlocii, ceea ce pune în dificultate activitatea fermierilor. În acest context, deputatul solicită conducerii ANRSPS să precizeze ce pondere din cantitatea de lapte praf achiziționată pentru constituirea rezervelor de stat provine din producția internă realizată de procesatorii români. Totodată, el solicită informații privind capacitatea totală de stocare a laptelui praf în județul Suceava, amplasarea depozitelor, perioada de păstrare a produsului și intervalul la care sunt reînnoite stocurile, având în vedere caracterul perisabil al acestuia.

O altă cerere a deputatului Petru Negrea vizează prețul de achiziție al laptelui praf și procedura prin care acesta este cumpărat pentru rezervele de stat. Potrivit lui Petru Negrea, răspunsurile la aceste întrebări sunt importante în contextul identificării unor măsuri care să contribuie la protejarea producătorilor locali de lapte și la valorificarea producției românești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.