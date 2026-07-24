Plusuri și minusuri pentru Cetatea după stabilirea țintarului Ligii a II-a

Se poate aprecia că tragerea la sorți a partidelor din sezonul regulat al ediției de campionat 2026-2027 a Ligii a II-a a fost una favorabilă formației Cetatea Suceava, lucru confirmat și de oficialii clubului.

Un aspect important, trupa lui Petre Grigoraș va susține 11 partide pe Areni și doar zece pe terenuri străine.

De asemenea, în afară de partida de la Reșița, sucevenii au reușit să evite o serie de deplasări lungi, la Timișoara, Dumbrăvița, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Slatina sau Șelimbăr, care ar fi creat disconfort pentru jucători și ar fi cauzat o stare suplimentară de oboseală.

E adevărat și că oferta jocurilor de pe teren propriu nu este una tocmai atractivă. Cele mai ofertante dueluri care se vor desfășura pe Areni sunt cele cu FC Bihor Oradea și Politehnica Timișoara, iar păcate pentru fanii suceveni, Cetatea va evolua în deplasare în confruntările cu Steaua București și CS Dinamo București, precum și derbiul Moldovei, cu FC Bacău.

Referitor la țintar, trebuie spus și că oficialii Cetății ar fi dorit ca echipa suceveană să susțină primul meci în deplasare, din considerentul că ar fi avut la dispoziție timp suplimentar pentru finalizarea lucrărilor de la Stadionul Areni, în special montarea celor 2.500 de scaune de la tribuna a II-a.

Programul Cetății în sezonul regulat:

Etapa I

Cetatea – Concordia Chiajna

Etapa a II-a

ASA Târgu Mureș – Cetatea Suceava

Etapa a III-a

Cetatea – FC Hermannstadt

Etapa a IV-a

CSL Ștefăneștii de Jos – Cetatea

Etapa a V-a

Cetatea – CS Popești Leordeni

Etapa a VI-a

Steaua București – Cetatea

Etapa a VII-a

Cetatea – SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa a VIII-a

FC Bacău – Cetatea

Etapa a IX-a

Cetatea – CSC Dumbrăvița

Etapa a X-a

CSM Reșița – Cetatea

Etapa a XI-a

Cetatea – CSM Slatina

Etapa a XII-a

Cetatea – FC Bihor Oradea

Etapa a XIII-a

Gloria Bistrița – Cetatea

Etapa a XIV-a

Cetatea – Politehnica Timișoara

Etapa a XV-a

Metaloglobus București – Cetatea Suceava

Etapa a XVI-a

Cetatea – CS Afumați

Etapa a XVII-a

CS Dinamo București – Cetatea

Etapa a XVIII-a

Cetatea – Metalul Buzău

Etapa a XIX-a

Chindia Târgoviște – Cetatea

Etapa a XX-a

Cetatea – CSC Șelimbăr

Etapa a XXI-a

Unirea Slobozia – Cetatea

Foto: Agenția Manifest.