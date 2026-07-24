Proiecția filmului „Luca”, gratuit, în aer liber, în parcarea magazinului Kaufland de pe strada Universității

Sucevenii sunt invitați vineri, 24 iulie 2026, de la ora 21:00, la o proiecție de film în aer liber, organizată în parcarea magazinului Kaufland de pe strada Universității. Intrarea este liberă, iar spectatorii vor putea urmări animația Disney•Pixar „Luca”, dublată în limba română.

Evenimentul este dedicat publicului de toate vârstele și promite o seară relaxantă sub cerul liber, într-o atmosferă de vacanță.

Filmul spune povestea lui Luca și a prietenului său Alberto, doi adolescenți care își petrec vara într-un fermecător orășel de pe Riviera Italiană. Aventurile lor sunt presărate cu momente pline de umor, înghețată, plimbări cu Vespa și descoperirea lumii din jur. Însă cei doi ascund un secret: sunt creaturi marine care se transformă în oameni atunci când ies din apă.

Prin povestea sa, „Luca” transmite mesaje despre prietenie, curaj, acceptare și depășirea propriilor temeri, fiind una dintre cele mai apreciate animații Disney•Pixar din ultimii ani.

Proiecția este organizată de Asociația Cinemobilul, în parteneriat cu Kaufland România, și face parte din seria evenimentelor culturale desfășurate în aer liber pe timpul verii.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să se bucure de o experiență cinematografică în aer liber, alături de familie și prieteni, vineri, de la ora 21:00, în parcarea magazinului Kaufland Suceava, de pe strada Universității.