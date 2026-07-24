Au înțeles altceva…

Ne aflăm la intersecția dintre evenimentul planetar tocmai încheiat, Campionatul Mondial, și activitățile vag înrudite cu acesta, practicate pe meleagurile noastre, folosind, în general, aceeași terminologie, dar fiind extrem de diferite în conținut. Vreau să spun că, pe finalul Campionatului Mondial, s-au suprapus meciurile din prima etapă a Superligii, dar și debutul în cupele europene pentru două dintre reprezentantele noastre, în tururile preliminare. În total sunt patru echipe, dintre care, dacă la intrarea în grupe, deci în competiția propriu-zisă, vor rămâne două, ne vom considera norocoși și vom putea vorbi despre un mare progres.

Am urmărit absolut toate meciurile din prima etapă și pot să spun, cu mâna pe inimă, că se joacă mult, infinit mai prost decât jucau tot amorțiții ăștia cu doar două luni în urmă. Chiar în meciul de debut am văzut două dintre candidatele sigure la retrogradare, Botoșani și Voluntari, ultima ajunsă din nou în prima ligă prin mijloace doar de legendarul Pandele cunoscute, fiindcă fotbal nu joacă nici acum, așa cum, de altfel, n-a jucat niciodată. Iar Botoșaniul este surpriza cea mai neplăcută a începutului de sezon: vraiște totală în apărare, nimeni la construcție în linia de mijloc, iar în atac niște gloabe mai degrabă hazoase decât eficiente. Tolomacul care a finalizat ca un idiot ultima acțiune din meci nu este apt nici pentru turneele amicale care se făceau pe vremea lui Ceaușescu, de 23 August, în satele unde exista câte o toloacă prevăzută cu porți de fotbal.

În plus, domnul acela de culoare, Ongenda, care chiar și în sezonul precedent se distingea, a devenit și el mai român decât românii, ratând, tăvălindu-se, mimând și iar tăvălindu-se, de parcă ar fi urmat, pe durata întreruperii, un curs intensiv de îndobitocire, senzație accentuată și de ieșirea lui grăbită din teren, obosit nevoie mare după „odihna” de 65 de minute de pe gazon!

Dinamo – varză, CFR Cluj – tot așa, U Cluj a jucat penibil în Europa League cu un Dinamo Kiev care acum este cam de Divizia B de la noi, iar parcă doar Craiova mai joacă nițel fotbal.

Așa cum se prezintă lucrurile, mai nimeni de la noi n-a urmărit Campionatul Mondial. Iar dacă l-a urmărit, cu atât mai rău: n-a înțeles nimeni nimic din ce trebuia!