Casă distrusă după ce proprietarul ar fi adormit cu țigara aprinsă

Pompierii militari de la Garda de Intervenție Vicovu de Sus au fost alertați, în cremenea nopții, joi, în jurul orei 2.30, cu privire la un incendiu izbucnit la o gospodărie din Vicovu de Sus.

La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare la o anexă gospodărească, dar și la o altă locuință de pe aceeași proprietate.

Proprietarul ar fi adormit cu țigara aprinsă, însă din fericire a ieșit la timp din casă.

Pompierii militari ai Gărzii de intervenție Vicovu de Sus au primit sprijin de la lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Vicovu de Sus, Bilca, Gălănești și Voitinel, în total cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Incendiul a fost lichidat relativ repede, intervenția fiind încheiată la ora 04:25.

În urma incendiului, a ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 70 mp, bunuri din interior și s-au degradat pereții portanți și tavanul locuinței.

”Flăcările au izbucnit, cel mai probabil, din cauza fumatului în locuri nepermise, după ce proprietarul ar fi adormit cu țigara aprinsă.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat construcția anexă și a doua casă de locuit din gospodărie”, a transmis ISU Suceava la finalul intervenției.