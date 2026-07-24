Grigoraș: „Venind 17 jucători noi, mai avem de lucru la omogenitatea echipei”

Odată cu disputarea jocului test cu CSM Vaslui, de miercuri, câștigat cu scorul de 5-1, Cetatea a intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru meciul din prima etapă a Ligii a II-a, de pe teren propriu, cu Concordia Chiajna, programat pe data de 1 august.

„Jocul cu Vasluiul a fost penultima repetiție înaintea startului sezonului oficial și le-am dat tuturor jucătorilor posibilitatea să evolueze câte 45 de minute. Sâmbătă, însă, la amicalul cu Bradul Putna, va trebui să aleg un prim unsprezece aproximativ și să încerc să consolidez o echipă de bază pentru debutul în campionat. Campionatul este unul foarte lung, așa că vom avea nevoie pe parcurs de fiecare jucător în parte.

Venind 17 jucători noi, e greu să arătăm omogeni într-o perioadă atât de scurtă, însă este important să realizăm cât mai repede acest lucru. Sunt mulțumit de atitudinea băieților, am văzut dorință, am văzut încredere, așa că sper să reușim să realizăm ceea ce ne-am propus”, a declarat antrenorul Cetății, Petre Grigoraș.

Foto: Agenția Manifest.