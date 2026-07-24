Haită de câini filmată în timp ce migra dinspre Șcheia spre cartierul George Enescu din municipiul Suceava

Prezența câinilor fără stăpân de pe străzile Sucevei rămâne o problemă nerezolvată, iar dovezile apărute în această dimineață pe pagina adăpostului public arată clar cum se alimentează acest fenomen. O serie de fotografii surprinde traseul unei haite de câini care migrează dinspre comuna învecinată Șcheia către cartierul George Enescu.

O haită compactă de câini a fost fotografiată joi dimineață în timp ce urca spre municipiul reședință de județ. La scurt timp după acest moment, aceiași câini au fost surprinși de locuitori în imediata apropiere a Școlii Gimnaziale Nr. 8, circulând dezorientați pe aleile pietonale dintre blocuri, printre mașinile parcate și în zonele verzi din apropierea scărilor de acces.

Animalele prezintă comportament specific unor câini nou-abandonați, fiind vizibil speriate, fără repere, agitate și migrând în grup compact spre zonele populate în căutare de hrană și adăpost.

Reprezentanții adăpostului public au explicat că aceste imagini sunt mai grăitoare decât orice statistică, demonstrând de ce pe străzi apar zilnic animale noi, în ciuda eforturilor susținute de capturare. Problema câinilor fără stăpân nu va putea fi rezolvată exclusiv de municipiul Suceava atât timp cât localitățile limitrofe continuă să reprezinte o sursă constantă de animale abandonate care migrează spre oraș.

Autoritățile au demarat deja verificarea camerelor de supraveghere din zonele de tranzit pentru a identifica autovehiculele din care au fost lăsați câinii, iar adăpostul public face un apel către cetățeni, solicitând oricui a văzut ceva suspect sau deține detalii despre mașina implicată să contacteze de urgență instituția pentru a putea sesiza Poliția Animalelor și celelalte autorități competente.