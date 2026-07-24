77 de contestații depuse de candidații nemulțumiți de rezultatele la examenul de definitivare în învățământ

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a transmis că 77 de candidați nemulțumiți de rezultatele inițiale la examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar au depus contestații, în zilele de 21 și 22 iulie 2026. Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie 2026, în centrele de examen și pe pagina dedicată, urmând să fie validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

După primele rezultate, publicate pe 21 iulie, rata de promovare în județul Suceava este de 72,5%, în creștere față de 66,3%, cât s-a înregistrat după proba scrisă în sesiunea 2025. La nivel național, rata de promovare este de 83,82%.

Două candidate au obținut media finală 10: Cozmiuc-Niga T.C. Anastasia-Nicola și Comber P. Maria, ambele la Asistență medicală generală (maiștri instructori).

La nivelul județului Suceava, din cei 399 de candidați validați pentru susținerea probei scrise, 10 au absentat, iar 14 s-au retras. Au fost încărcate pe platforma de evaluare digitalizată 375 de lucrări, dintre care 374 au fost evaluate, o lucrare fiind anulată în centrul de evaluare. Din totalul celor 374 de candidați evaluați, 271 au promovat examenul, obținând media finală de cel puțin 8,00.