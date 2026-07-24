„Suceava, centru de atracţie…”

„Zilnic sosesc la Suceava grupuri de elevi şi eleve, sub conducerea profesorilor lor, de prin toate colţurile ţării, spre a vizita urmele istorice din epoca şi viaţa lui Ştefan cel Mare şi a celorlalţi moldoveni care au legătură cu trecutul Sucevei. În ziua de 4 iulie a.c. au sosit 25 de elevi de la liceul <Al Odobescu>, din Bistriţa…Cu o curiozitate avidă se întreabă reciproc, îşi arată unul altuia clădirile, bisericile şi monumentele pe lângă care trec, şi observatorul, psiholog, poate citi cu uşurinţă renaşterea ce se petrece în sufletul, în inima, în creierul acestor copii vizitatori, cari, plecând din Suceava pe la vetrele lor, vor povesti şi colegilor lor tot ce au văzut şi au simţit la Suceava”

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4568, Iulie 1935.

„Ceasuri <Atlantic> de contrabandă”

„Un individ străin de legile şi moravurile noastre îşi întinsese taraba, cu unele produse pe care le vindea pe sub mînă, chiar printre legumele desfăşurate în piaţa oraşului Rădăuţi. Oferea o frumoasă colecţie de ceasuri <Atlantic> trecute prin contrabandă. Sub elasticul ciorapului avea nu mai puţin de 6681 lei obţinuţi din vînzarea unor ceasuri şi baticuri. A recunoscut pe loc că a… voalat diapozitivul posturii de turist şi a admirat iscusinţa cu care au acţionat organele noastre de ordine”.

„Zori Noi”, Anul XXV, nr. 7319, Iulie 1971.