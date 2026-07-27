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Greva din spitale amână vernisajul expoziției de fotografie și grafică „Capitol Nerostit”

Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor Virale și se va desfășura în fața pavilionului de Boli Infecțioase de la Spitalul Vechi
Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor Virale și se va desfășura în fața pavilionului de Boli Infecțioase de la Spitalul Vechi

Vernisajul expoziției de fotografie și grafică „Capitol Nerostit”, programat pentru ziua de 28 iulie în curtea Spitalului Vechi din Suceava, se amână pentru data de 4 august a.c., ca urmare a grevei generale în sistemul sanitar, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Tiberius Brădățan.

Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor Virale și se va desfășura tot în același loc, în fața pavilionului de Boli Infecțioase de la Spitalul Vechi.

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