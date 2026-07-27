Bărbat plasat în arest la domiciliu pentru o tâlhărie de acum doi ani, dosar în care inițial a fost scos basma curată

Un bărbat a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile pentru comiterea infracțiunii de complicitate la tâlhărie.

Fapta este veche de doi ani, iar într-o primă fază a cercetărilor procurorul de caz a dispus clasarea cauzei față de Sorinel Săndulescu, din Fălticeni.

Între timp, anchetatorii spun că au apărut probe noi și au reînceput urmărirea penală.

Pe 23 iulie, fălticeneanul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au reușit să-l depisteze la Iași.

A fost încătușat și adus la Fălticeni, iar pe numele său a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar ulterior un judecător de drepturi și libertăți a decis să-l trimită în arest la domiciliu.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 12 spre 13 iunie 2024, Sorinel Săndulescu ar fi fost martor la o tâlhărie comisă de Marius-Ionuț Lucan în fața unui cazinou din Fălticeni.

Mai exact, acesta ar fi furat un lănțișor de aur de 20 de grame, în valoare de circa 6.000 de lei la vremea respectivă, de la gâtul unui bărbat.

Ulterior, lănțișorul i-a fost dat lui Săndulescu. Anchetatorii nu precizează ce a făcut acesta cu bijuteria.