Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat începerea primelor amenajări urbanistice în zona Cartodrom din cartierul George Enescu, în locul garajelor demolate.

Echipele de muncitori au turnat deja primul strat de covor asfaltic pe suprafețele eliberate, curățate și nivelate pe Aleea Jupiter, în vecinătatea noilor blocuri și a bisericii pe stil vechi.

Primarul Sucevei a subliniat că eliminarea vechilor garaje și reamenajarea platformei reprezintă un pas normal spre un oraș civilizat, prioritizând fluidizarea traficului și crearea de noi facilități publice. „Zona Cartodrom se transformă vizibil. Am trecut de la faza de demolare la cea de reconstrucție și modernizare. Asfaltul este doar prima etapă dintr-un proiect integrat prin care redăm acest spațiu public cetățenilor din cartierul George Enescu. Nu ne oprim doar la asfaltare; transformăm o fostă zonă insalubră într-o microzonă modernă, aerisită și funcțională”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Acesta promite că „dezvoltarea nu va ocoli nicio stradă”. „Firesc, așteptările sunt mari. Nu putem schimba totul peste noapte, dar zilnic asfaltăm – construind încredere din aproape în aproape. Azi începem asfaltarea în cartierul G. Enescu, pe Aleea Jupiter. Precum ați văzut deja, noi tot ce începem… ducem la bun sfârșit”, este mesajul primarului pentru suceveni.

Asfaltul a luat locul unora dintre garajele demolate în zona Cartodrom, din Suceava

Lucrările au înaintat până la liziera de vegetație, care va fi ulterior pusă în valoare în cadrul amenajărilor peisagistice. Conform planului de reabilitare urbanistică stabilit de municipalitate, platforma asfaltată va fi configurată pentru a deservi o parcare publică, în care locurile vor fi delimitate și marcate pentru a elimina haosul auto din zonă, precum și trotuare și alei pietonale. Zonele adiacente vor fi reconfigurate cu elemente de vegetație, bănci și spații destinate relaxării.

Această investiție face parte dintr-un program extins al Primăriei Suceava care vizează eliberarea domeniului public de construcțiile provizorii și reamenajarea peisagistică.