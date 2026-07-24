Cetatea va întâlni, pe Areni, Concordia Chiajna în runda inaugurală a Ligii a II-a

Miercuri, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a programului de disputare a sezonului regulat 2026-2027 al Ligii a II-a, care este programat să debuteze pe data de 1 august.

În prima etapă, formația locală, Cetatea Suceava, va primi vizita echipei Concordia Chiajna, ora exactă de disputare a partidei urmând să fie stabilită ulterior de Federația Română de Fotbal, în funcție de televizări.

Programul complet al rundei inaugurale este următorul:

Steaua București – CSM Slatina

SCM Râmnicu Vâlcea – SC Popești Leordeni

FC Bacău – CSL Ștefăneștii de Jos

CSC Dumbrăvița – FC Hermannstadt

CSM Reșița – ASA Târgu Mureş

Cetatea Suceava – Concordia Chiajna

FC Bihor Oradea – Unirea Slobozia

Gloria Bistrița – CSC Șelimbăr

Știința Poli Timișoara – Chindia Târgoviște

Metaloglobus Bucureşti – Metalul Buzău

CS Afumați – CS Dinamo Bucureşti

Ediția de campionat 2026-2027 a eșalonului secund se va disputa în două faze, după cum urmează:

– prima fază a competiţiei va cuprinde un sezon regulat, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape;

– a doua fază a competiţieiva consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regulat şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele şase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga I, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

– locul 3 din Liga a II-a contra locului 8 din play-out-ul Ligii I;

– locul 4 din Liga a II-a contra locului 7 din play-out-ul Ligii I.

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare. În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regulat pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22, iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga a II-a. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regulat, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.