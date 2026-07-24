Cetatea s-a impus fără emoții în amicalul cu CSM Vaslui

Cetatea a câștigat clar cel de-al cincilea amical al verii, disputat miercuri după amiază, la Câmpulung Moldovenesc.

Formația pregătită de Petre Grigoraș a învins cu 5-1 (1-1) echipa de Liga a III-a CSM Vaslui, care a reușit o campanie importantă de achiziții în pauza competițională.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Aftanache, Bujor, Kayondo, I. Marian și Tucaliuc. Pentru vasluieni a punctat Tănase.

În celelalte patru partide de pregătire susținute până acum, echipa suceveană a înregistrat o victorie, 7-0 cu CS Vicovu de Sus, două înfrângeri, 0-2 cu CSM Reșița și 3-4 cu FC Botoșani, și un rezultat de egalitate, 2-2 cu Gloria Bistrița.

Până pe 1 august, când va începe ediția de campionat 2026-2027 a Ligii a II-a, Cetatea va mai juca un meci amical cu Bradul, la Putna, sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19.30.

Foto: Agenția Manifest.