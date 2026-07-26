Ediția aniversară a celui mai important eveniment dedicat vehiculelor istorice din zona Moldovei a reunit colecționari din nouă județe și automobile rare, unele unicat în România.

Duminică, 26 iulie 2026, parcarea din fața Administrației Fiscale din Fălticeni, situată în apropierea Pieței „Nada Florilor”, s-a transformat într-un veritabil muzeu în aer liber al automobilismului. Cea de-a X-a ediție a manifestării „Roți Legendare – Fălticeni” a reunit peste 130 de vehicule istorice autentice, fabricate între anii 1940 și 1990, marcând totodată un moment aniversar deosebit: 130 de ani de la apariția primului vehicul înmatriculat în municipiul Fălticeni.

Ajuns deja o tradiție în calendarul evenimentelor dedicate patrimoniului auto din România, evenimentul organizat de Filiala Suceava a Retromobil Club România a adunat colecționari din județul Suceava și din Galați, Buzău, Maramureș, Vrancea, Vaslui, Botoșani, Neamț, Iași și Bacău.

Vizitatorii au avut ocazia să admire automobile de colecție, restaurate cu migală și păstrate în stare impecabilă, multe dintre acestea deținând certificarea internațională FIVA, document care atestă autenticitatea și valoarea istorică a vehiculelor.

Printre cele mai admirate exponate s-au numărat un impresionant Buick Special din 1938, un Citroën Rosalie 8 fabricat în 1932, un elegant Jaguar MKW din 1950, un Rolls-Royce Silver Shadow din 1978, un Opel Rekord C Coupé din 1967, un Audi 80 B1 din 1978, modele emblematice românești precum Dacia 1100 din 1970 și Dacia 1300 din 1971, un Renault 12 din 1974, un Triumph Spitfire din 1977, dar și îndrăgitele Volkswagen Beetle din anii ’60 și VW 1200 L din 1970.

Eveniment 130 de ani de automobilism la Fălticeni, sărbătoriți printr-o paradă impresionantă de vehicule istorice

Zece ani de „Roți Legendare”, o poveste construită din pasiune

Președintele Filialei Suceava a Retromobil Club România, Iulian Todirică, a rememorat începuturile evenimentului și evoluția acestuia într-una dintre cele mai importante întâlniri ale pasionaților de automobile istorice din regiunea Moldovei.

„Avem o participare foarte numeroasă la a X-a ediție a manifestării Roţi Legendare – 130 de ani de la apariția primului vehicul în Fălticeni. În urmă cu 10 ani, pornind de la această informație am început, timid, pe terenul de sport a Școli Gimnaziale < Mihail Sadoveanu>, cu câteva mașini ale colecționarilor din Fălticeni și a câtorva prieteni această întâlnire a posesorilor mașinilor de epocă. Astăzi avem peste 130 de vehicule expuse și invitați din toate judeţele Moldovei, cu mașini foarte valoroase.

Valoarea mașinilor expuse a crescut de la an la an, la fel și numărul pasionaților de mașini de epocă, iar mașinile expuse trebuie să fie funcționale, înmatriculate, cu acte, cu tot ce trebuie. Cu o singură excepție, toate mașinile au venit pe roți.

Această manifestare nu ar fi posibilă fără sprijinul Primăriei Municipiului Fălticeni care în fiecare an ne oferă acest spațiu generos din centrul municipiului şi fără implicarea domnului primar Cătălin Coman, care ne ajută să organizăm aceste evenimente și să premiem participanții. Evenimentul de la Fălticeni se organizează foarte ușor datorită sprijinului acordat de primărie.

Prin aceste evenimente, Retromobil Club România păstrează în viață istoria automobilului și o aduce mai aproape de oameni. Comunitatea din Fălticeni este una dintre cele mai implicate din ţară – pasionații de mașini istorice revin în fiecare an cu plăcere, ceea ce ne motivează şi mai mult. Aici se simte cu adevărat că automobilismul de epocă are viitor”, a declarat Iulian Todirică, preşedintele Filialei Suceava a Retromobil Club România.

Iulian Todirică

Un Buick din 1938, restaurat la Fălticeni, a fost vedeta expoziției

Atracția principală a ediției aniversare a fost fără îndoială impresionantul Buick Special din 1938, un automobil extrem de rar, restaurat chiar la Fălticeni.

Despre această bijuterie automobilistică, Iulian Todirică a declarat: „Buick special fabricat în 1938, a fost recondiționat aici în Fălticeni, în curtea mea, este unicul coupe din România, mai este unul din 1938 la București, dar în 4 portiere. Este o mașină rară, cu o capacitate cilindrică de 4200 cmc, 8 cilindri în linie. Pentru anii ei este o mașină inovatoare, pentru că este pentru prima oară când americanii au pus arcuri elicoidale față spate și telescoape, apropiate cu cele moderne. De asemenea au modificat chiulasa, aducând-o la o formă asemănătoare cu cea din zilele noastre și i-au dat foarte mulți cai putere, cam 120.”

Eveniment 130 de ani de automobilism la Fălticeni, sărbătoriți printr-o paradă impresionantă de vehicule istorice

Premii pentru cele mai spectaculoase automobile și demonstrații de detailing auto

Festivitatea de premiere a fost coordonată de echipa Filialei Suceava a Retromobil Club România, formată din președintele Iulian Todirică și vicepreședintele Liviu Domunco. Participanții au fost recompensați pentru autenticitatea vehiculelor și pentru pasiunea cu care contribuie la conservarea patrimoniului automobilistic.

Distincțiile principale au fost acordate lui Ștefan Pauliuc, pentru cel mai vechi automobil prezent – Citroën Rosalie 8 din 1932, lui Constantin Asandei (Iași), desemnat cel mai experimentat participant, lui Marian Zăhărescu, pentru automobilul cu cea mai mare capacitate cilindrică – un Mercedes de 6.000 cmc, lui Cătălin Crăciun, pentru cea mai mică motorizare – un Fiat 126 Polski de 600 cmc, lui Anton Mihalea, cel mai tânăr participant, și lui Cozma Istvan, din Maramureș, care a primit premiul pentru cea mai mare distanță parcursă până la Fălticeni, venind la volanul unei Dacii 1310. Organizatorii au oferit și numeroase premii speciale.

Un moment apreciat de public a fost tombola organizată cu sprijinul Careset, precum și demonstrațiile practice de detailing auto. Specialiștii au prezentat tehnici profesionale de întreținere și curățare a automobilelor, oferind recomandări utile pentru protejarea caroseriei și menținerea aspectului impecabil al vehiculelor.

La finalul manifestării, președintele Filialei Suceava a Retromobil Club România a subliniat importanța evenimentului pentru promovarea patrimoniului automobilistic.

„Evenimentul nostru este inclus în calendarul oficial al Retromobil Club România şi devine o tradiţie frumoasă. Oferim publicului o lecţie vie de istorie, o ocazie de a înţelege evoluţia designului auto şi a pasiunii pentru vehiculele clasice”, a concluzionat Iulian Todirică.

Ediția aniversară „Roți Legendare – Fălticeni” a confirmat încă o dată statutul municipiului drept unul dintre cele mai importante centre ale automobilismului istoric din Moldova, reunind sute de pasionați și mii de vizitatori într-o sărbătoare dedicată patrimoniului tehnic și frumuseții automobilelor de altădată.