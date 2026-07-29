Zeci de copii și-au regăsit zâmbetul în taberele și excursiile gratuite organizate de părintele Justinian Remus Cojocar. La un an de la inundațiile devastatoare care au lovit orașul Broșteni, copiii care au trecut prin acele momente dificile au fost din nou împreună, de această dată într-un loc al speranței.

La Casa lu’ Cojocar Bucovina, părintele Justinian Cojocar continuă să organizeze gratuit tabere și activități pentru copiii din Asociația ATOS, pentru copiii din Broșteni afectați de inundații și pentru copii ucraineni marcați de drama războiului.

Casa lu’ Cojocar Bucovina, gospodăria în care părintele Justinian Cojocar s-a născut și pe care a transformat-o într-un loc al ospitalității și al binelui, a devenit în ultimii ani un adevărat refugiu pentru copiii care au trecut prin experiențe traumatizante.

În fiecare vară, aici sunt organizate gratuit tabere pentru voluntarii ATOS (Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni), ajunse în acest an la cea de-a cincea ediție. Participanții beneficiază de cazare și masă, iar programul îmbină recreerea cu activități educative și de formare, susținute de specialiști din domeniul sănătății publice, prevenirii consumului de droguri, combaterii traficului de persoane și de alți invitați.

Copii din Broșteni, afectați de inundațiile de anul trecut, copii ucraineni, dar și tineri din ATOS, în excursii și tabere gratuite susținute de părintele Justinian Remus Cojocar

În același spirit al solidarității, părintele Justinian Cojocar a extins proiectul și către copiii care au trecut prin situații dramatice. După inundațiile care au afectat comunitatea din Broșteni, zeci de elevi au fost invitați la Slătioara, unde au primit în dar câteva zile de liniște, bucurie și speranță. Excursiile au inclus vizite la Cetatea de Scaun a Sucevei, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, Biserica „Sfântul Dumitru”, precum și activități recreative în Parcul de Aventură Escalada Ariniș. Pentru mulți dintre copii, aceste zile au reprezentat mai mult decât o excursie: au fost dovada că nu au fost uitați după tragedia prin care au trecut.

Generozitatea părintelui Justinian Cojocar s-a îndreptat și către copiii din Ucraina afectați de război. După vizita făcută în 2025 la spitalul-orfelinat „Orașul Binelui” din Cernăuți, unde sunt îngrijiți copii răniți, bolnavi grav sau rămași fără părinți din cauza conflictului, acesta a hotărât să le ofere o vacanță în Bucovina. Astfel, 50 de copii și însoțitorii lor au petrecut o săptămână la Casa lu’ Cojocar Bucovina, beneficiind gratuit de cazare, masă și excursii la cele mai importante obiective istorice, culturale și religioase din județul Suceava.

Copii din Broșteni, afectați de inundațiile de anul trecut, copii ucraineni, dar și tineri din ATOS, în excursii și tabere gratuite susținute de părintele Justinian Remus Cojocar

Demersurile au fost posibile datorită implicării mai multor parteneri și sponsori care au asigurat transportul și accesul copiilor la diferite activități recreative, demonstrând că binele se construiește prin solidaritatea unei întregi comunități.

La un an de la inundațiile care au lăsat răni adânci în Broșteni, iar în contextul în care războiul continuă să afecteze copilăria a mii de tineri din Ucraina, proiectele desfășurate la Casa lu’ Cojocar Bucovina transmit un mesaj simplu, dar puternic: fiecare copil merită să se simtă în siguranță, iubit și să aibă șansa de a se bucura, măcar pentru câteva zile, de o copilărie normală. „E mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit și pentru că ne-a ocrotit. Pensiunea noastră este la cam 9 km pe de-a dreptul, peste munte, de Broșteni, unde a avut loc nenorocirea cu inundațiile”, a spus pr. Cojocar.

Prin faptele sale, părintele Justinian Cojocar demonstrează că solidaritatea nu înseamnă doar ajutor material, ci și timp oferit, grijă, afecțiune și speranță, daruri care rămân în sufletele copiilor mult timp după încheierea taberei sau excursiei.