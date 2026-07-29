La Bălcăuți a debutat, luni, 27 iulie 2026, cea de-a IX-a ediție a Școlii de Vară „Povestea mea în limba maternă”, un proiect educațional și cultural dedicat copiilor și tinerilor care studiază limba ucraineană maternă. Evenimentul se desfășoară în perioada 27–31 iulie 2026 și reunește elevi, studenți, profesori și reprezentanți ai comunității ucrainene din România și Ucraina.

Proiectul este coordonat de prof. Anca Știubianu, la inițiativa Filialei Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România (UUR), și este organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Consiliul Raional Cernăuți (Ucraina), Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Primăria și Consiliul Local Bălcăuți. Totodată, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava asigură cazarea delegației de studenți și profesori din Cernăuți, contribuind la consolidarea colaborării transfrontaliere.

Festivitatea de deschidere s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, în prezența reprezentanților instituțiilor partenere și ai comunității locale. Printre invitați s-au numărat Nicolae-Miroslav Petrețchi, deputat și președintele Uniunii Ucrainenilor din România, Petru Tănase, secretarul general al Consiliului Județean Suceava, Nicolae-Ciprian Anton, inspector școlar general al ISJ Suceava, Ilie Sauciuc, președintele Filialei UUR Suceava, Iulian-Petru Chideșa, primarul comunei Bălcăuți, precum și reprezentanți ai Consiliului Raional Cernăuți, ai Colegiului Pedagogic „Osyp Makovey” din Cernăuți și ai organizațiilor locale ale UUR.

Școala de Vară „Povestea mea în limba maternă” reunește la Bălcăuți elevi din România și Ucraina

În mesajele adresate participanților, oficialii au subliniat importanța păstrării și promovării limbii materne, a identității culturale și a colaborării dintre instituțiile din România și Ucraina. De asemenea, au apreciat implicarea organizatorilor în dezvoltarea unui proiect care oferă copiilor oportunități de învățare prin activități interactive și creative.

Programul școlii de vară include, pe parcursul celor cinci zile, ateliere educative, creative și artistice, activități sportive, lectură, excursii educative și momente dedicate promovării tradițiilor populare. Evenimentul se va încheia cu activitatea „Povestea mea în limba maternă”, care va cuprinde prezentări, o expoziție și un spectacol artistic realizat de participanți.

Prin diversitatea activităților și colaborarea dintre instituțiile implicate, Școala de Vară „Povestea mea în limba maternă” contribuie la promovarea limbii ucrainene, la valorificarea tradițiilor culturale și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre comunitățile din România și Ucraina.