Municipiul Fălticeni continuă extinderea rețelei de parcări cu plată, odată cu punerea în funcțiune, începând de luni, 27 iulie, a încă trei parcometre amplasate în cartiere din zona centrală. Decizia administrației locale are ca obiectiv gestionarea mai eficientă a locurilor de parcare, într-o perioadă în care numărul autovehiculelor este în continuă creștere, iar spațiile disponibile sunt ocupate, de multe ori, pentru perioade îndelungate.

Prin această etapă de extindere, aproape toate parcările din centrul municipiului sunt incluse în sistemul de taxare, autoritățile mizând pe o utilizare mai echilibrată a locurilor disponibile și pe creșterea accesului pentru locuitorii din zonele respective.

Noile automate de plată au fost instalate în trei puncte cu trafic intens. Unul deservește parcarea nou amenajată de pe Aleea Trandafirilor, în apropierea Casei Căsătoriilor, iar celelalte două sunt amplasate în parcarea din spatele blocului turn, respectiv în zona fostului Cinematograf, în vecinătatea clinicii medicale Alma Clinic.

Reprezentanții administrației locale explică faptul că măsura răspunde solicitărilor venite din partea riveranilor, care întâmpină frecvent dificultăți în găsirea unui loc de parcare din cauza autovehiculelor lăsate ore întregi în aceste zone. Prin introducerea taxării, municipalitatea urmărește creșterea gradului de rotație a locurilor disponibile și descurajarea staționării de lungă durată în parcările rezidențiale.

Sistemul de parcări cu plată se extinde în Fălticeni. Alte trei parcometre au devenit funcționale în zona centrală

Aproape 40 de parcometre funcționează în municipiu, iar sistemul aduce venituri importante la bugetul local

Odată cu instalarea celor trei noi aparate, rețeaua de parcometre din Fălticeni a ajuns la 37 de unități. Potrivit datelor furnizate de primărie, sistemul generează anual încasări de aproximativ 400.000 de lei, fonduri care contribuie la bugetul local și pot fi utilizate pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii urbane.

Tariful pentru utilizarea unui loc de parcare este de 3 lei pe oră și se aplică de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00-18:00. În zilele de duminică parcarea este gratuită.

Regulamentul stabilește și categoriile de utilizatori care beneficiază de scutire de la plata taxei. Riveranii pot utiliza locurile de parcare fără costuri suplimentare, iar aceeași facilitate este acordată persoanelor care au achiziționat abonamente anuale. În schimb, șoferii care parchează ocazional trebuie să achite taxa aferentă perioadei de staționare și să lase bonul fiscal sau abonamentul într-un loc vizibil, pe bordul autovehiculului, pentru a putea fi verificat de agenții Poliției Locale.

Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni contravenționale. În funcție de situație, conducătorii auto riscă amenzi, iar în cazurile prevăzute de regulament autoritățile pot dispune inclusiv ridicarea autovehiculului. Prin extinderea sistemului de taxare, administrația locală își propune să fluidizeze circulația, să faciliteze accesul riveranilor la locurile de parcare și să asigure o administrare mai eficientă a spațiului public.