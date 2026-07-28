Rugby

Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București

Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București
Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București

Federația Română de Rugby a anunțat că din data de 1 august se reia Liga de Rugby Kaufland, cu două meciuri restante.

Unul dintre ele se joacă între Steaua București și Rugby Club Gura Humorului, sâmbătă, 1 august, în Ghencea, iar al doilea este derbiul echipelor care și-au împărțit trofeele în ultimii ani, respectiv Știința Baia Mare cu SCM Timișoara.

Humorenii revin așadar foarte repede în ”focul” primului eșalon. Ei vor juca o dublă cu Steaua, meciul de sâmbătă, din Ghencea, iar la o săptămână distanță este programată etapa regulată, tot cu Steaua, la Gura Humorului.

Dacă Steaua se află în plină luptă pentru play-off, humorenii se luptă să reziste de la meci la meci și să facă față adversarilor 100% profesioniști, cu un lot care menține în mare jucătorii din prima parte a campionatului.

Clubul humorean a primit recent o gură de oxigen prin încasarea a 30% din finanțarea de la Consiliul Județean Suceava și se pregătește de o lună de august de foc, și la propriu și la figurat, cu patru meciuri grele.

Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București
Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București
Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București
Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București
Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București
Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București
Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București
Humorenii revin în focurile primei ligi cu o dublă cu Steaua București

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