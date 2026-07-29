„Serbare premilitară la Bucşoaia”

„La Bucşoaia a avut loc o frumoasă serbare premilitară organizată şi pregătită cu mult gust de dl. Lt. Gh. Fonea, comandantul taberei de muncă Bucşoaia. Cu această ocazie, Sf. Sa Pr. Protoereu Modest Lucan a ţinut un cuvânt de deschidere în calitatea d-sale de preşedinte al căminului cultural Bucşoaia. Dl. Lt. Fonea a arătat în cuvinte alese rostul taberei de muncă pentru ridicarea satelor. Serbarea a constat, pe lângă un program artistic foarte bogat, şi dintr’o orchestră a premilitarilor, care a întrecut aşteptările. De remarcat cântecele bătrâneşti din frunză executate de premilitarul Ciobâcă, care a reamintit clipe de reculegere a vechilor cântece româneşti. Orchestra premilitară a fost condusă de premilitarul Ianovici Ioan”.

„Suceava”, Anul I, nr. 162, Iulie 1939.

„Fabrica de lapte”

„Oameni arşi de soare, la volanul excavatoarelor şi buldozerelor, împrăştiau apatia locului prin suflul viguros al maşinilor. Se săpa de zor, se turnau fundaţii. Apoi au început să se clădească ziduri. Curînd s-a aflat că în această construcţie modernă, cu hale mari şi ferestre largi, se va valorifica un produs specific acestei zone – laptele. Au sosit apoi maşinile. Rezervoare termice şi frigorifice, cu manete şi ţevi nichelate, au ocupat spaţiile supraetajate. Oameni, în majoritatea lor calificaţi la locul de muncă, sub îndrumarea tehnicienilor şi inginerilor, au învăţat tainele maşinilor moderne prin care laptele din izvorul ugerului se transformă în alimente cu mare valoare nutritivă: brînzeturi şi alte derivate”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5165, Suceava, Iulie 1964.