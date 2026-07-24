Cetatea va susține în deplasare duelurile cu Steaua și CS Dinamo

Cetatea va disputa 11 meciuri pe teren propriu și 10 în deplasare în sezonul regulat al Ligii a II-a, care va începe pe 1 august 2026 și se va încheia pe 13 martie 2027. Cele mai ofertante dueluri care se vor defășura pe Areni sunt cele cu Hermannstadt, FC Bihor Oradea și Politehnica Timișoara.

Din păcate pentru fanii suceveni, trupa lui Petre Grigoraș va evolua în deplasare în confruntările cu Steaua București sau CS Dinamo București, precum și în derbiul Moldovei, cu FC Bacău.

Programul Cetății în sezonul regulat:

Etapa I

Cetatea – Concordia Chiajna

Etapa a II-a

ASA Târgu Mureș – Cetatea Suceava

Etapa a III-a

Cetatea – FC Hermannstadt

Etapa a IV-a

CSL Ștefăneștii de Jos – Cetatea

Etapa a V-a

Cetatea – CS Popești Leordeni

Etapa a VI-a

Steaua București – Cetatea

Etapa a VII-a

Cetatea – SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa a VIII-a

FC Bacău – Cetatea

Etapa a IX-a

Cetatea – CSC Dumbrăvița

Etapa a X-a

CSM Reșița – Cetatea

Etapa a XI-a

Cetatea – CSM Slatina

Etapa a XII-a

Cetatea – FC Bihor Oradea

Etapa a XIII-a

Gloria Bistrița – Cetatea

Etapa a XIV-a

Cetatea – Politehnica Timișoara

Etapa a XV-a

Metaloglobus București – Cetatea Suceava

Etapa a XVI-a

Cetatea – CS Afumați

Etapa a XVII-a

CS Dinamo București – Cetatea

Etapa a XVIII-a

Cetatea – Metalul Buzău

Etapa a XIX-a

Chindia Târgoviște – Cetatea

Etapa a XX-a

Cetatea – CSC Șelimbăr

Etapa a XXI-a

Unirea Slobozia – Cetatea