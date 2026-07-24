Cetatea va susține în deplasare duelurile cu Steaua și CS Dinamo

Cetatea va disputa 11 meciuri pe teren propriu și 10 în deplasare în sezonul regulat al Ligii a II-a, care va începe pe 1 august 2026 și se va încheia pe 13 martie 2027. Cele mai ofertante dueluri care se vor defășura pe Areni sunt cele cu Hermannstadt, FC Bihor Oradea și Politehnica Timișoara.
Din păcate pentru fanii suceveni, trupa lui Petre Grigoraș va evolua în deplasare în confruntările cu Steaua București sau CS Dinamo București, precum și în derbiul Moldovei, cu FC Bacău.
Programul Cetății în sezonul regulat:
Etapa I
Cetatea – Concordia Chiajna
Etapa a II-a
ASA Târgu Mureș – Cetatea Suceava
Etapa a III-a
Cetatea – FC Hermannstadt
Etapa a IV-a
CSL Ștefăneștii de Jos – Cetatea
Etapa a V-a
Cetatea – CS Popești Leordeni
Etapa a VI-a
Steaua București – Cetatea
Etapa a VII-a
Cetatea – SCM Râmnicu Vâlcea
Etapa a VIII-a
FC Bacău – Cetatea
Etapa a IX-a
Cetatea – CSC Dumbrăvița
Etapa a X-a
CSM Reșița – Cetatea
Etapa a XI-a
Cetatea – CSM Slatina
Etapa a XII-a
Cetatea – FC Bihor Oradea
Etapa a XIII-a
Gloria Bistrița – Cetatea
Etapa a XIV-a
Cetatea – Politehnica Timișoara
Etapa a XV-a
Metaloglobus București – Cetatea Suceava
Etapa a XVI-a
Cetatea – CS Afumați
Etapa a XVII-a
CS Dinamo București – Cetatea
Etapa a XVIII-a
Cetatea – Metalul Buzău
Etapa a XIX-a
Chindia Târgoviște – Cetatea
Etapa a XX-a
Cetatea – CSC Șelimbăr
Etapa a XXI-a
Unirea Slobozia – Cetatea