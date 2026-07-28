Cupa „Anila”, concurs din categoria ITF, la Suceava

La sfârșitul acestei săptămâni, la Baza Unirea din Suceava, se va desfășura Cupa „Anila”, un concurs din categoria ITF, care va aduna la start peste 60 de jucători din întreaga țară, cel mai bine clasați la categoriile lor de vârstă.

Competiția, care va avea loc în perioada 30 iulie – 2 august, este structurată pe nouă categorii la simplu masculin, plus 30 (de la 30 la 70 de ani, fiecare categorie însemnând câte 5 ani adunați la precedenta – 30, 35, 40, 45 etc.) o categorie simplu fete plus 30, patru categorii la dublu masculin (30, 40, 50 și 60 de ani) și o categorie la dublu mixt plus 30.

Este cea de a doua competiție internațională care va fi găzduită în acest an de Baza Unirea, după Summer Cups U 14 băieți, care a fost o reușită pe toate planurile. Summer Cups s-a desfășurat la finele lunii iunie, a adunat la start echipe din 8 țări și s-a încheiat cu calificarea României la turneul final de la Sevilla.

Directorul Cupei „Anila”, Costel Chelariu, a ținut să mulțumească celor care au făcut posibilă desfășurarea acestor competiții: „La ambele competiții internaționale din acest an am beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Suceava. Vreau să mulțumesc domnului președinte Gheorghe Șoldan, domnului vicepreședinte Nicolae Robu și domnului administrator public, Cezar Ioja, mari iubitori de sport, și care au dovedit că promisiunile legate de sprijinirea sportului sucevean nu sunt vorbe goale. Fără sprijinul lor ne-ar fi fost extrem de greu să organizăm aceste competiții”. Costel Chelariu a ținut să mulțumească și firmei SC CARPATHIAN SPRINGS SA Vatra Dornei, „pentru apa Aqua Carpatica rece care a asigurat-o participanților la turnee”, dar și lui Alin Șoimaru, care a asigurat o finanțare considerabilă prin firma sa Anila, care dă de altfel și numele turneului.

Arbitrul competiției va fi Sebastian Sofroni, unul dintre cei mai importanți arbitri români de tenis, care se ocupă și de delegările arbitrilor la nivel național.

Ținând cont de valoarea jucătorilor care vor participa la acest turneu, Cupa ITF „Anila”, se anunță meciuri extrem de spectaculoase, care vor face cu siguranță deliciul iubitorilor de tenis.