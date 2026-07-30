Oare… câte?

Din cauză că alternanța la redactarea acestei rubrici mă face să nu pot comenta în timp util întâmplările de pe gazoanele „europene” din aceste zile, rămâne că doar în ediţia online de sâmbătă o să încerc să trag niște concluzii în legătură cu prestaţiile echipelor noastre. Tot ce pot să fac acum, cu câteva ore înaintea returului din Champions’ League dintre U Craiova și Levski Sofia, este să fac doar presupuneri. Ei bine, la sfârșitul meciului tur, am rămas total stupefiat de cât de delăsători, de apatici, de nesimţiţi în ultimă instanţă pot fi jucătorii echipei campioane a ţării, cei care, în principiu, vor alcătui și nucleul de bază al echipei naţionale pentru apropiatele întâlniri din Liga Naţiunilor, acolo unde vom întâlni trei echipe chiar de fotbal: Suedia, Bosnia și Polonia, toate trei caracterizate în primul rând de ambiţie, de tenacitate, de forţă. Păi, cu leșinaţii de la Craiova, pentru care nu există nici măcar ideea de contact fizic, nu avem decât „șansa” unei serii de 6 înfrângeri din 6 posibile. Aș vrea să mă înșel, să greșesc complet, numai că realitatea din teren pare încă mai apăsătoare decât pot eu exprima în limitele decentei. Presupunând că s-ar renunţa la alde Bancu, Screciu, Cicildau și alţii născuţi talente, care mai au încă niţel până la capătul celălalt al zicalei, ăla cu „morţi speranţe”, foarte grav e că nici nu prea e ce pune în loc pentru a completa un „11” al României cu care să nu te faci de râsul planetei. Până una alta, Craiova nu cred că se va da peste cap în returul cu Levski, pentru că ea are oricum asigurată continuitatea în Europa (e drept că prin… retrogradare, dar la nesimţirea ălora cu crampoane, nu m-ar mira că asta să ne fie servită drept o realizare, calificarea adică în turul următor!), și îmi vine greu să cred că alta în afară de CFR (dar nici de asta nu poţi fi sigur!) merge mai departe, chiar dacă aparent FCSB are un lot mai breaz decât al neomologaţilor ălora din Latvia. Însă numai faptul că după înfrângerea aia umilitoare, în loc de scuze și iar scuze, toată stâna o ţinea p-aia cu „suntem mai buni, ne calificăm sigur!”, îmi dă fiori. Dar dacă nu iese, n-ar fi bine să se lase toţi de fotbal chiar de a doua zi? Câte se califică? Maximum două, din care una prin retrogradare!