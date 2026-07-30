Umor la …Humor – 36!

Cea de a XXXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică ,,Umor la… Gura Humorului’’ a intrat, deja, în galeria cu amintiri a invitaților sosiți din țara de dincoace și de dincolo de Prut. A fost un regal de caricatură, epigramă și poezie umoristică, spre bucuria creatorilor, vizitatorilor și spectatorilor, toți împreună aplaudând umorul la el acasă, la Humor!

Laureații se cunosc, iar clasamentele și materialele câștigătoare pot fi găsite pe pagina Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, pe site-ul Uniunii Epigramiștilor din România și pe paginile de facebook ale organizatorilor. Despre Festival au scris impresii și cronici elogioase mulți dintre cei prezenți, astfel încât nu-mi rămâne decât să le mulțumesc, tuturor, pentru modul în care au înțeles să ne fie alături, cu eleganță, bun simț și prietenie, contribuind, fiecare în parte, la reușita evenimentului desfășurat pe durata celor trei zile (24, 25, 26 iulie) de vară, așa, mai… tomnatică. Mulțumiri se cuvin, de asemenea, a fi aduse sponsorilor fără de care este greu de realizat un asemenea Festival și care au fost menționați cu ocazia festivității de premiere organizată pe scena din incinta hanului ,,Ariniș’’. Cât despre organizatori, în frunte cu primarul Marius Ursaciuc, știu că au depus eforturi considerabile pentru ca totul să fie bine, dar mai știu și că ei nu așteaptă mulțumiri, fiind… mulțumiți, în schimb, dacă Gura Humorului rămâne în topul preferințelor iubitorilor de umor, precum și ale tuturor celor care ajung în minunata urbe încadrată de frumoasele mănăstiri Voroneț și Humor. Un cuvânt de apreciere, personal, pentru tenacele muzeograf Robert Galavan, un fel de fac-totum organizatoric, mereu calm și cu un zâmbet timid – mai mult ghicit! – sub barba de pustnic parcă abia ieșit de sub dealurile din Obcinele Bucovinei. De asemenea, nu pot să nu-i amintesc pe cei de la ,,Best Western Bucovina’’ (gazdele primitoare ale epigramiștilor și caricaturiștilor), care și-au demonstrat și de această dată clasa incontestabilă. Și pentru că nu se poate altfel, trebuie spus că au avut loc și două concursuri ad-hoc de epigramă. Primul i-a avut câștigători pe Garda Petru Ioan din Cluj-Napoca (locul I), Lungescu Mihai din Tg, Jiu (locul II), Mamaische Ioan din Botoșani (locul III) și Dalian Florentina Loredana din Slobozia (mențiune). Aceștia au fost recompensați cu afinată, fiecare după locul ocupat (prietenii știu… ce zic!)

Voi încheia cu epigrama câștigătoare a celui de al doilea concurs ad-hoc organizat, în Pizzeria ,,La Bomba 2.9’’, într-o seară de taină udată cu licori dătătoare de inspirație. Tema a fost despre promovarea respectivei pizzerii, premiul fiind acordat de către patronul Sorin Poclitaru – cu greu, după ce a văzut epigrama declarată câștigătoare! – epigramistului Ioan Toderașcu din Costești-Vaslui…

Pizzeria ,,La Bomba 2.9’’

Două seri, pe săturate,

La vestita pizzerie,

Am mâncat, ce-i drept, de toate…

Pizza, -n schimb, nicio felie!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!