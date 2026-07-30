„Tabăra centrală de pionieri şi şcolari”

„În aceste zile tabăra centrală de pionieri şi şcolari de la Bucşoaia, raionul Gura Humorului, răsună de cîntece şi voie bună. 1.000 de elevi din şcolile medii şi profesionale din regiunile Suceava, Iaşi şi Maramureş îşi petrec aici o parte din vacanţa lor de vară. Pentru asigurarea unor condiţii bune de cazare, în tabără au fost făcute o serie de reparaţii şi amenajări. Astfel, s-au făcut amenajări la grupul sanitar, au fost asfaltate trotuarele din faţa sălii de mese, a fost extinsă reţeaua de alimentare cu apă, au fost renovate solarele şi completate vesela la grupul alimentar. Prima serie de 1.000 de elevi, care a sosit la Bucşoaia pe data de 3 iulie, a şi început activitatea în tabără. Pînă la data de 16 iulie, cît durează şederea lor aici, ei vor face drumeţii, vor pregăti programe artistice şi sportive, focuri de tabără, petrecîndu-şi astfel zilele de vacanţă în mod plăcut”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5152, Suceava, Iulie 1964.

„În universul televiziunii unice”

„În universul televiziunii unice politica explicită era absentă. Evident, era insinuată cu pipeta peste tot. În primul rînd la ştiri şi, apoi, la emisiunile economice sau ideologice. Dar şi la ştiinţă, unde se apăsa exagerat pedala priorităţilor româneşti. Literatura, autohtonă sau tradusă, era şi ea în mare măsură decidabilă – ori critica alienarea capitalistă, ori o ironiza. Nu exista însă nici o emisiune adevărat politică, în sensul schimbului de idei. Actualitatea indigenă era tratată explicativ, ca pentru proşti, în celebra limbă de lemn, scopul emisiunilor fiind mai puţin să discute, ci doar să impună modalităţile de aplicare a gîndirii tovarăşului”.

„Dilema veche”, Anul II, nr. 76, 1-7 iulie 2005.