Ne vorbesc părinții Bisericii

E o mare bucurie să știm că cel dintâi moștenitor al raiului a fost un tâlhar pocăit. De ce? Ca să îndrăznească toți cei ce, făcând rele, se întorc la Domnul Hristos, să îndrăznească și să știe că Domnul Hristos nu are pe nimeni de pierdut și că mântuiește pe toți aceia care vor să fie mântuiți, numai să se mute de la rău la bine, să se întoarcă de la cele rele la cele bune.

Tâlharul de pe cruce, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a sărit de pe cruce în Rai.

E o mare bucurie pentru noi să știm că Maria Magdalena a fost cea dintâi care L-a văzut pe Domnul Hristos înviat, ea din care Domnul Hristos cândva scosese șapte draci, ceea ce înseamnă că Domnul Hristos este binevoitor față de toți oamenii, față de toți păcătoșii care nu vor să rămână păcătoși, față de toți păcătoșii care își schimbă viața prin darul lui Dumnezeu și devin sfinți prin puterea lui Dumnezeu.

(Arhimandritul Teofil Părăian, Veniți de luați bucurie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2001, pp. 168-169)