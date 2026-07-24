„Faptele grăiesc”

„Propaganda politică de la sate, numai pe ici pe colo, se mai face cu vorbe sforăitoare, şi demagogie deşanţată. Politicienii demni şi conştienţi îşi organizează partizanii la înţelegerea problemelor vitale ale neamului şi mai ales la deprinderea simţului demnităţii şi moralităţii civice. Hotărâţi, naţionaliştii înlocuiesc complet vorba – oricât de mângâietoare ar fi ea – prin aspre tabere de muncă. Aşa s’au putut înălţa şi sfinţi opere neisprăvite sau mult dorite de săteni; o troiţă la Bosanci, un mormânt al eroilor la Liuzii Humorului, o casă pentru invalizi la Băişeşti şi o biserică la Gura Solcii”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 32, 1 August 1936.

„Ghiularul cu jipanul”

„Un jeep dă cu spatele; atent, atent, loveşte cu bara din spate semnul de staţionare şi parcare interzisă. Coboară şoferul, un ghiular grăsan în pantaloni trei – sferturi. Imediat, doi vînzători de căpşuni din apropiere vin la faţa locului. Vorbesc, compătimesc şi nici una, nici două, căpşunarii trag de stîlp, îl apleacă, îl pun la pămînt. Ghiularul e mulţumit. Căpşunarii îşi privesc isprava şi le vine un client. Par că se întorc la munca lor. Dar ghiularul cu jipanul nu reuşeşte nici în locul creat să performeze. I-ar mai trebui cinci centimetri, dar o rablă de Dacie, un jeg, un năpîrstoc, un jaf, un nimic îi stă în gît…Căpşunarii iau Dacia jeg de fund şi cu un avînt nemaipomenit o mută cinci centimetri”.

„Dilema veche”, Anul II, nr. 76, Iulie 2005.