„Vizită la Gura Humorului”

„În ziua de 15 Iulie a.c. se va începe construirea şoselei naţionale care va lega Voroneţul de Gura Humorului. Ţinutul a dispus o sumă de 400.000 de lei pentru realizarea acestei şosele atât de importante pentru turismul naţional. Din partea primăriei oraşului Gura Humorului se va construirea şi o şosea la Mănăstirea Humorului. În felul acesta cele două mănăstiri vor fi legate de oraş şi de linia ferată prin drumuri într’adevăr demne de însemnătatea localităţilor…La Gura Humorului este un ştrand destul de frumos, care dacă va fi amenajat după toate prevederile unui ştrand mare, având şi frumuseţea naturală a locului, va putea deveni un viu punct de atracţie. De altfel, au şi sosit vizitatori din toate părţile ţării. Parcul oraşului e de-o rară poezie, curat, de bun gust. Muzica militară a Regimentului 6 Grăniceri din Chişinău concertează zilnic în parc şi la ştrand”.

„Suceava”, Anul I, nr. 50, 7 Iulie 1939.

„Stagiul militar nu va mai fi obligatoriu”

„Efectuarea stagiului militar nu va mai fi obligatorie de la 1 ianuarie 2007, ultimele încorporări urmând să fie efectuate în octombrie 2006 pentru militarii cu termen redus, respectiv în iulie anul viitor, pentru cei în termen normal. Ministerul Apărării Naţionale a despus la Secretariatul Guvernului proiectul de lege care decide trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. Proiectul prevede că după 1 ianuarie 2007, românii care au împlinit 20 de ani se vor putea oferi voluntari la încorporare. Pentru cei care nu vor să efectueze stagiul militar nu există nici un fel de obligaţie de încorporare”.

„Observator cultural”, Anul VI, serie nouă nr.19(276), 7-3 iulie 2005.