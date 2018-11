La Gala AMR

Municipalitatea suceveană a primit, pentru al doilea an consecutiv, Trofeul de Excelenţă în Administraţie, în cadrul Galei Asociaţiilor Municipiilor din România.

Trofeul şi diploma aferente acestui premiu i-au fost înmânate luni seara primarului Ion Lungu, în cadrul Galei AMR, care s-a desfăşurat la Ateneul Român, în Bucureşti.

„Anul trecut am obţinut trofeul <Excelenţă în Educaţie>, iar în acest an <Excelenţă în iluminat public şi eficienţă energetică>. Consiliul Rectorilor din România a acordat cel mai mare punctaj proiectului de la Suceava, trofeul fiind înmânat de unul dintre prorectorii Universităţii Politehnice Bucureşti.

Prin acest proiect, considerat model de bune practici la nivel de ţară în acest domeniu, s-a modernizat iluminatul public din oraş, a crescut intensitatea luminoasă de la 45% la 100%, poluare zero şi, lucrul cel mai important, s-a redus de 3,5 ori factura la iluminat public”, a declarat edilul municipiului reşedinţă de judeţ, Ion Lungu.

În cadrul Galei AMR, Municipiul Suceava a mai avut două nominalizări la Trofeele de Excelenţă, la categoriile „transport public” şi „antreprenoriat local”.

„Mulţumesc sucevenilor care au suportat deranjul creat de implementarea acestui proiect, consilierilor locali care au aprobat în deliberativ deciziile aferente acestui proiect şi echipei din primărie care a contribuit la realizarea acestuia. Aceste trofee arată faptul că în municipiul Suceava lucrurile merg într-o direcţie bună”, a adăugat Ion Lungu.

Desfăşurată sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Klaus Iohannis, Gala AMR îşi propune premierea performanţei în 10 domenii de interes pentru administraţia locală: Excelenţă în Educaţie, Excelenţă în Sănătate şi Asistenţă socială, Excelenţă în Transport public şi mobilitate, Excelenţă în Gestionarea eficientă a deşeurilor, Excelenţă în Regenerarea urbană a spaţiilor publice, Excelenţă în Promovarea culturală, turistică şi sportivă, Excelenţă în Iluminat public şi eficienţă energetică, Excelenţă în Digitalizare / Smart City, Excelenţă în Guvernarea locală participativă, Excelenţă în Promovarea şi susţinerea antreprenoriatului.

Organizatorul evenimentului, Asociaţia Municipiilor din România, a fost înfiinţată în anul 1990 şi include toate cele 103 municipii din România, precum şi cele şase sectoare ale municipiului Bucureşti, în total 109 membri.