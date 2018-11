Ziua de marți 13 a fost pe invers pentru domnul Mitică Dragomir, adică a fost cu noroc. Nu știu câte vieți are domnul Mitică, dacă este vreun personaj din jocurile video, eventual vreun supererou, cert e că a mai scăpat dintr-o încercare grea. După cum ați aflat, s-a dat achitare pentru domnul Mitică, după ce prima instanță îi asigurase recuperarea celor șapte ani de-acasă. Mai mult, în acest dosar voluminos, cu zeci de persoane inculpate, s-au pronunțat condamnări și la Apel, atât cu suspendare, cât și cu executare. Dar domnul Mitică, simpaticul de el, a fost achitat. Vasăzică în jurul lui nu mai crește iarba nici măcar cât pe Arena Națională, dar el nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i pute. Bravos, națiune! Așa cum ar spune un alt supererou al zilelor noastre, să așteptăm motivarea. Până o să vină asta, cine știe peste câte săptămâni și câte pagini va fi având (oricum n-o să folosească la nimic), nu mai departe de mâine va veni o altă pronunțare, în alt dosar, că domnul Mitică are o colecție demnă de invidiat. Nu de oameni ca noi, desigur. Dar printre cei ca el, cu prestanță, este precum celălalt Mitică, al lui Caragiale: pot pentru ca să zic că nu are rival! E vorba de un dosar aparent cu și mai mare potențial, ăla cu RCS/RDS, numai că faza nu e așa de avansată, decizia nefiind definitivă. Și oricum am văzut că domnul Mitică, indiferentde ce i se întâmplă pe parcurs,are obiceiul de a se salva pe turnantă.

În schimb, aceeași zi de marți 13 i-a dat cu tenisul în cap lui Nishikori. Japonezul a fost făcut de ocară la Turneul Campionilor, câștigând un unic game în meciul cu Anderson abia când scorul era 0-11! Și când te gândești că Nishikori îl bătuse pe Federer în prima etapă... Rareori a fost asociat jocul lui Federer cu adjectivul oribil, poate chiar niciodată, dar cam așa a fost duminică seara. Mingi plesnite aiurea în auturi de doi metri, nervi de neputință etc. Unul dintre Federer și Thiem se va fi redresat aseară, să vedem care. În cealaltă grupă, doar așa pot descrie ce s-a întâmplat: Djokovic a prins gloanțele lui Isner și l-a împușcat cu ele! Celălalt meci, între Zverev și Cilic, nu se poate descrie.