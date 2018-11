Tudorel Toader: Raportul MCV are iz politic

Miercuri, 14 Noiembrie 2018 (16:44:47)

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că în opinia sa, raportul MCV are iz politic, are multe interese și că folosește standarde duble, raportându-se la „obiective mobile mișcătoare”.„Raportul, în opinia mea, și îmi pare rău să spun, de când sunt ministru, nu am lipsit de la nicio dezbatere. Toate explicațiile pentru cele 12 recomandări au trecut prin filtru de la Ministrul Justiției. De data aceasta, tind să cred că raportul are iz politic, are... Integral pe Mediafax.ro