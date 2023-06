Inedit

Solidaritatea elevilor suceveni cu acțiunile de protest ale profesorilor lor se manifestă tot mai pregnant. Numărul elevilor participanți la mitinguri și la marșuri crește de la o zi la alta, iar joi elevul Samuel Scripcariuc, în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Suceava, le-a dat un impuls suplimentar interpretând la trompetă cântece patriotice pe toată durata acțiunii de protest. Vineri, mitingul de la ora 11.00 se va muta în fața Inspectoratului Școlar Județean, pe Calea Unirii, și de acolo profesorii vor pleca în marș prin oraș. „Mâine, la 11.00, ne întâlnim în fața Inspectoratului Școlar, cât de mulți putem. Să-i trezim și să-i determinăm și pe ei să vină de partea noastră și să transmită ministerului datele reale cu ceea ce se întâmplă la Suceava”, le-a spus președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, Giani Leonte, colegilor săi.

Liderul sindical a declarat, joi, că a trimis zilnic informări către IȘJ în legătură cu greva generală și se așteaptă ca această instituție să informeze corect Ministerul Educației în legătură cu situația de la Suceava. Mai mult decât atât, Giani Leonte acuză inspectoratul că exercită presiuni asupra personalului din școli și induce dezbinare. „E o presiune din partea Inspectoratului Școlar, care nici măcar nu-și asumă această stare. Nu a făcut nimic decât să ne încurce și să provoace printre noi dezbinarea”, a acuzat profesorul Leonte.

Profesoara de franceză Felicia Vranău, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava, în aplauzele protestatarilor, a cerut demisia guvernului: „Să plece de la guvernare! Nu sunt în stare să guverneze, nu sunt în stare să rezolve o criză”, și cheamă la grevă și personalul nedidactic din școli. „În mod normal, ar trebui ca și secretariatele să vină alături de noi. Noi luptăm și pentru ei, nu este corect ce fac ei. (...) Părinți, copii, vreți educație? Veniți alături de noi!”, a spus profesoara.

Opinia că toți angajații din învățământ ar trebui să fie în grevă este împărtășită și de președintele ASI, Giani Leonte. „Nu cedăm, fraților! Sunt presiuni, le știm cu toții. Din toate direcțiile. Acum ar fi trebuit ca toți angajații din învățământ să fie în grevă, inclusiv compartimentele Secretariat și Contabilitate. Ne-am asumat această luptă și ar fi trebuit ca în această zi să nu vorbim despre salarii. Dar nu cedăm! Suntem condamnați să ducem această luptă până la capăt. Foarte multă lume mă întreabă unde este acel capăt. Uitați-vă pe lista de revendicări și vedeți dacă am atins ceva de acolo. În afară de acele firimituri lipite la salarii, n-am obținut nimic. Acest memorandum, în care sunt trecute anumite lucruri pe care noi le avem în lista de doleanțe, nu are valoare juridică. Noi ne dorim o ordonanță de urgență, un act normativ care poate fi invocat în instanță, deși știm că au fost și legi care n-au fost respectate, suntem sub incidența lor și acum”, a afirmat Giani Leonte.

Liderul sindical Traian Pădureț a spus răspicat că singurul document pe care protestatarii îl acceptă din partea guvernului este o ordonanță de urgență, care să poată fi invocată în instanță, în cazul în care guvernul nu își onorează obligațiile în legătură cu salarizarea. „Suceava rămâne un exemplu de luptă”, a mai spus el.

Alte voci din rândul protestatarilor au scandat lozinci antiprezidențiale și antiguvernamentale: „Du-te, Iohannis, acasă! Jos Guvernul!”

Protestul de joi a fost unul foarte zgomotos, cu fluiere, vuvuzele, trompete, tobe și scandări puternice.