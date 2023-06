În timpul senzaționalei semifinale feminine de la Roland Garros dintre Karolina Muchova și Arina Sabalenka, CTP s-a enervat și a scris repede niște rânduri pe Facebook, iar gsp.ro le-a preluat imediat, fiindcă... unu-i CTP! Problema strigătelor la tenis a fost demult depășită, controversa apărând pe vremea Monicăi Seleș. Decibelii au fost duși la un alt nivel de Maria Șarapova, dar și felul ei de a se exterioriza a fost acceptat. Ba chiar modelul a fost preluat și de alte jucătoare care înainte erau prea puțin sau deloc vocale, exemplul cel mai la îndemână pentru noi fiind Simona Halep. Ei bine, în această primă semifinală, CTP a remarcat că Sabalenka lungea atât de mult strigătul, încât Muchova ajungea să lovească și ea mingea pe ”ecoul” bielorusei! Am citit rândurile lui CTP într-o pauză și apoi am verificat în teren, dacă pot să spun așa. Și da, avea dreptate! Totuși, Muchova nu părea a fi deranjată, ea fiind prototipul atât de rar astăzi al jucătoarei interiorizate, aproape fără sunet și gesturi, indiferent dacă pierdea sau câștiga punctul. Tenisul ei a fost neașteptat de coerent, de constant în altitudine. Ei bine, ca să închei cu CTP, deși aprecia evoluția cehoaicei, acesta a ținut să ne informeze că a renunțat să mai urmărească partida ca să n-o mai audă pe ”tarzanca urlătoare” (știu, și eu am citit prima oară ”țăranca”!). Dacă a făcut-o, căci îl suspectez de exagerare, el a pierdut. Căci, după două tie-break-uri împărțite, Muchova a întors ”supercalifragilistic”, ca să preiau parțial un cuvânt din celebrul musical Mary Poppins, de la 2-5 în decisiv, cu minge de meci pentru Sabalenka! Așa ceva era de scris pe perete (inclusiv la Facebook), mai mincinos cine nu crede! Atât pentru performanța sportivă, cât și pentru atitudinea ideală în joc, mă declar iremediabil fan al Karolinei, prilej cu care trebuie neapărat să precizez că numele acesteia se pronunță Muhova.

Astfel, cutiuța cu bunătăți de la Roland Garros s-a deschis neașteptat cu o zi mai devreme, căci astăzi e așteptată semifinala schimbului (sau nu) de generații dintre Djokovic și Alcaraz.