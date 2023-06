Vineri, 9 Iunie 2023 (15:39:03)

Doi elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc vor studia la cele mai prestigioase academii din Statele Unite ale Americii. Elevul plutonier-major Marius-Alin Curcă și eleva sergent-major Alexia Ursuțu vor avea șansa de a se forma ca ofițeri la United States Military Academy West Point, respectiv United States Air Force Academy Colorado Springs. Francesca Șindilar, purtătorul de cuvânt al Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, ne-a spus că după o selecție riguroasă și o perioadă stresantă, plină de examene, cei doi ștefăniști au reușit să își depășească propriile limite și acum pot să spună „Am reușit!”. Cei doi elevi ambițioși, determinați și neobosiți, mai spune Francesca Șindilar, și-au perfecționat abilitățile de comunicare în limba engleză și s-au antrenat din greu pentru a reuși să treacă de toate testele și probele eliminatorii din această competiție, demonstrând că nu există limite atunci când îți dorești ceva cu adevărat.

„Timp de trei ani au sperat că vor ajunge cadeți ai academiilor din SUA, iar acum, când au trecut și de ultimele examene, ștefăniștii își aduc aminte cum a început <visul american>”, spun reprezentanții colegiului militar.

Drumul lui Marius spre SUA a început în anul 2019, când a pășit pentru prima dată în spațiul cazon. Originar din orașul Hârlău, județul Iași, și-a dorit să îmbrace uniforma militară și a fost admis, printre primii, în Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”. Înconjurat de poveștile colegilor mai mari care au reușit, și Marius și-a dorit, încă din primul an de liceu, să studieze în Statele Unite ale Americii, fapt care l-a motivat să se înscrie anul acesta în lupta pentru singurul loc alocat elevilor români la Academia Militară West Point. „Am aflat despre această posibilitate de la fosta mea colegă, Miruna Duracu, când aceasta încă era în procesul de admitere, în schimb motivația a fost mereu intrinsecă. Am vrut să-mi demonstrez mie, în primul rând, dar și celor din jurul meu, de ce sunt în stare și să-mi asigur un viitor în una din cele mai prestigioase academii din lume”, a povestit tânărul.

Marius și-a împlinit visul. Rezultatele obținute la învățătură în cei patru ani de studiu, motivația de care a dat dovadă, dar și abilitățile de lider l-au determinat pe elevul ștefănist să nu renunțe nici un moment și acum se bucură de rezultate, culege laurii.

„Din clipa în care m-am hotărât că vreau să urmez studiile unei academii din SUA au urmat aproape trei ani în care am trăit zilnic cu nevoia interioară de a face mai mult, de a-mi depăși potențialii adversari cu ani de zile înainte de a-i cunoaște. Cred că secretul pentru a reuși, indiferent de context și oricât de clișeic ar suna, este de a nu renunța niciodată la lucrurile pe care le porți în inimă, lucrurile pe care le consideri importante și de a avea grija să nu depășești linia subțire dintre obsesie și determinare. Nu consider că am făcut nimic extraordinar, nu sunt primul și cu siguranță nici ultimul, ci fac parte dintr-un lung șir de oameni care și-au dorit să-și depășească condiția, să demonstreze că orice este posibil, că totul ține de cât de mult îți dorești și cât ești dispus să sacrifici”, a completat Marius.

„După patru ani petrecuți între zidurile Cetății, Marius a ales să se numere printre cei mai buni, să își depășească propriile așteptări și să ducă peste hotare numele Colegiului Național Militar <Ștefan cel Mare>, instituție de învățământ care i-a pus bazele pregătirii viitoarei cariere de ofițer al Armatei Române”, spun, cu mândrie, profesorii care l-au pregătit pe viitorul ofițer.

· Suceveanca Alexia Ursuțu: „Sunt sigură că mă voi integra cu succes în acest mediu academic”

Alexia Ursuțu este suceveancă, din comuna Bogdănești, și a crescut admirând uniforma militară. A dorit să învețe la unul dintre cele mai bune colegii din țară și a reușit, în anul 2019, să devină elevă a Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. „Alegerea unei cariere militare a fost o decizie luată acum patru ani cu multe emoții și curaj. Ca orice copil care urmărea fascinat defilarea militarilor de 1 Decembrie, am fost atrasă de acel sentiment de mândrie și iubire față de țară pe care ei o emanau cu fiecare pas. Știam că tot ceea ce urmează este o mare provocare pentru mine, însă prestigiul și performanțele școlare pe care liceul din care fac parte acum le prezenta m-au făcut să îmi doresc și mai mult să mă alătur acestei mari familii ștefăniste”, povestește Alexia.

Profesorii ei spun că, pe parcursul celor patru ani de liceu, eleva în uniformă militară a demonstrat de multe ori că locul ei este printre cei mai buni. A obținut rezultate remarcabile la diferite concursuri și olimpiade școlare, iar prin modestia și simplitatea ei a câștigat respectul colegilor, al profesorilor și al cadrelor militare.

Alexia spune că nici un sacrificiu dintre cele pe care și le-a asumat, nici un moment de extaz sau agonie și nici chiar acest drum lung și anevoios nu ar fi fost posibil dacă liceul din care a făcut parte nu i-ar fi oferit această șansă.

„De la primul meu elev gradat din anul I, de la modelele elevilor mai mari, ale căror reușite le-am admirat mereu, de la empatia și încurajarea colegilor mei, de la profesorii și cadrele militare care au știut atât de bine să mă sprijine și până la colegul meu de clasă, Alin Curcă, alături de care am trecut prin tot procesul de admitere și al cărui ajutor a fost esențial în reușita mea, toate acestea au fost o confirmare decisivă a faptului că liceul militar a fost alegerea potrivită, la momentul potrivit”, povestește tânăra din Bogdănești.

Întrebată despre ce vrea să se formeze ca ofițer peste hotare, Alexia a mărturisit: „Recunosc faptul că am dezvoltat o pasiune pentru forțele aeriene încă din primul an de liceu și am știut că voi vrea să mă îndrept în această direcție după absolvire. Din acest motiv, în momentul în care am fost nevoită să aleg una dintre cele trei academii militare din SUA, hotărârea mea a fost una rapidă și lipsită de dubii: United States Air Force Academy. Din acel moment și până acum am continuat să mă informez cu privire la programul și oportunitățile oferite de această academie, iar ceea ce pot spune nu este decât că m-a fascinat din ce în ce mai mult. Sunt sigură că mă voi integra cu succes în acest mediu academic și că voi avea șansa să îmi îmbunătățesc toate atuurile.”

Purtătorul de cuvânt al Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Francesca Șindilar, a mai completat că în acest an școlar cei doi elevi ștefăniști se alătură numărului tot mai mare de absolvenţi ai Colegiului Naţional Militar ”Ştefan cel Mare” care s-au format ca ofițeri în instituţii de învăţământ din Statele Unite ale Americii. „În toate cazurile, pregătirea continuă şi responsabilă, începută încă din primii ani de liceu, a constituit premisa unor cariere de succes. Pentru liceenii militari câmpulungeni aceste rezultate reprezintă un exemplu, constituie modele în alegerile pe care trebuie să le facă pentru viitoarea lor carieră militară. Felicitări! Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în drumul ales”, spune Francesca Șindilar.