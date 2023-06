Premiere

Concursul „Vis de copil în casa bunicilor”, ediția a XXVII-a, s-a încheiat joi, 8 iunie 2023, la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, unde au avut loc vernisajul și premierea celor mai talentați elevi înscriși în competiție.

Au fost expuse pe mai multe panouri, în curtea Hanului Domnesc, cele mai reușite desene reprezentând cămăși „cu altiță”, pentru că tema din acest an a fost „Cămașa cu altiță din Bucovina”, având în vedere că în Patrimoniul UNESCO a fost introdusă și una dintre piesele importante ale costumului popular femeiesc,„Cămașa cu altiță”.

Anul acest a fost o participare numeroasă, 245 de lucrări, realizate de elevi cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, din tot județul, jurizate de profesori de specialitate de la şcolile cu cel mai mare număr de participanţi la concurs şi specialişti din cadrul muzeului sucevean.

Premiile, acordate pe categorii de vârste, 7-11 ani, respectiv 12-16 ani, au fost oferite de Muzeul Național al Bucovinei.

S-au acordat următoarele premii: Premiul I: Anton Cristiana - Școala Gimnazială Nr. 10, clasa a VIII-a, Suceava, Solomon Maria-Magdalena - Colegiul „Dimitrie Cantemir”, clasa a IX-a B, Suceava, Sburlea Miruna - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, clasa a IX-a A, Suceava, Premiul II: Hurjui Irina - Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, clasa a V-a A, Vâncă Achiței Ioan - Școala Gimnazială Nr. 3, clasa a VI-a A, Suceava,Grigoraș Tabita - Școala Gimnazială Nr. 10, clasa a VI-a, Suceava, Pahome Andreea - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, clasa a IX-a A, Suceava,Pascal Maria - Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, clasa a IX-a B, Suceava,Premiul III: Aleoaicei Irina - Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, clasa a V-a B, Suceava,Hoancă Sara – Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea, clasa a VI-a B,Diaconu Lavinia - Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea, clasa a VII-a A, Spoială Kalomira - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, clasa a VII-a, Suceava, Lupaiescu Crina - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, clasa a VII-a B, Suceava,Sandu Maria - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, clasa a IX-a, Suceava.

Copiii au primit diplome și premii în bani din partea Muzeului Național al Bucovinei.

Cel mai longeviv proiect educațional organizat de muzeu

Cuvântul de deschidere l-a avut Violeta Enea, șef Serviciu Etnografie (Muzeul Etnografic Hanul Domnesc Suceava), care i-a felicitat pe toți elevii înscriși în concurs, pe cei premiați și pe profesorii coordonatori, amintind că această competiție - proiect educațional - este cea mai longevivă organizată de Muzeul Național al Bucovinei.

Maria Cîrțu, muzeograf la Hanul Domnesc Suceava, care se implică an de an în organizarea Concursului „Vis de copil în casa bunicilor”, concurs ajuns la ediția a XXVII-a, a înmânat diplomele premianților, spunând că juriul a avut o misiune grea, pentru că au fost lucrări foarte bune. „Pentru departajare, s-a ținut cont de tema concursului, de <altița> care trebuie să se regăsească pe partea de sus a cămășii, fiind bucata cea mai încărcată de broderie și de semnificație”, a explicat Maria Cîrțu.

Tot organizatorii au transmis că acest proiect educaţional, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, are ca scop promovarea și valorificarea patrimoniului etnografic, dar și stimularea imaginației și aprecierea valorilor tradiționale de către tânăra generație.

Și elevii, dar și profesorii coordonatori au fost foarte încântați de tema din acest an, astfel că și lucrările expuse la vernisaj au fost foarte reușite, complexe, colorate, cu multiple semnificații. „Noi propunem anual elevilor teme diferite, prin care se evocă lumea satului bucovinean, teme care au ca scop formarea cunoștințelor despre ceea ce reprezintă arta populară, meşteşugurile şi obiceiurile tradiţionale bucovinene. Anual, profesorii de specialitate şi învăţătorii sunt implicaţi în abordarea acestor teme la orele de curs, participând la desfăşurarea de lecţii muzeale la Hanul Domnesc, pe tema concursului, elevii reuşind să surprindă plăcut juriul cu desene deosebite”, au mai spus reprezentanții Muzeului Etnografic Hanul Domnesc.

La premiere a fost prezent și profesorul Cătălin Alexandru Chifan, care a făcut parte din juriu și care a afirmat că a fost o selecție riguroasă, pentru că au fost multe lucrări bune, dar s-a mers pe respectarea cu strictețe a temei alese pentru concurs, astfel că au mai fost desene descalificate pentru că nu au respectat această regulă.