ECOLOGIA IUBIRII ȘI... VICEVERSA

La Gura Humorului, de curând, a mai murit o femeie într-un accident, cu un ATV închiriat. Avusese de 39 de an. Dornică ”de distracție”, biata, chiar a fost distrasă... din viață. Anul trecut, prin iarnă, a mai murit una, mult mai tânără...

Afacerea ATV-urilor este extrem de prosperă în aglomerata stațiune pseudoturistică, unde distracția - care este opusul educației și al relaxării sportive - se bazează pe neghiobia trioului ”bani-adrenalină-lipsă de imaginație”. În iarnă, cu tiroliana intens și mincinos promovată - fiindcă nici pe departe nu are 2 km! - a fost nenorocit pe viață un ”adrenalienat” din Galați...

Trioul mintal amintit mai înainte ființează în majoritatea capetelor autorităților locale: din administrație, poliție, patroni diverși și, deopotrivă în... consumatori! Care, cu toții așadar, se merită unii pe alții, locul devenind un ”sat fără câini”!...

Ca unul care a scris mult la gazete despre toxicitatea acestei afaceri motorizate menită distracției ”sălbaticilor în sălbăticie”, sunt întrebat de către localnici: ”De ce se permite așa ceva?”

Răspunsul e simplu: întrucât, sub aspect educativ, ”stofa” mintală a majorității „vizibililor” din politică, din administrație, din poliție, justiție etc. este una identică cu cea a anonimilor beneficiari ai... toxicelor afaceri și distracții oferite. O ”stofă” cumplit de precară, rod al unor case părintești calice!... Or, se știe: ”Corb la corb nu-și scoate ochii!”

Până astăzi însă, mereu cercetările legale au conchis că victimele au fost vinovate pentru propria moarte... Ca și cum, în cazul afacerii cu droguri, numai consumatorul ar trebui pedepsit, nicidecum și furnizorul!...

Că ”legea karmei” - care este știință, nu ceva ezoteric! - funcționează, arătând că nu există fapte fără consecințe și că toate consecințele au o cauză, e limpede.

Așadar, cu imensă tristețe și compasiune, spun: ”Dumnezeu să o odihnească pe nefericita stinsă!”

Și, cu de perspectivă empatie, adaug: ”Tot răul e spre bine”... Poate, într-al 13-lea ceas, unor autorități județene și locale le va veni la cap ”mintea de pe urmă”...; deși - iar asta e în general… - autorităților le vine mintea la cap numai în spitale și pușcării...