Reacție

Doctorul cardiolog Roberto Haret a hotărât să-i acționeze în judecată pe cei care l-au defăimat, depunând în acest sens, pe 29 mai a.c., o plângere la Judecătoria Suceava.

„Am decis să mă reîntorc la Constanța, de unde, în mod mincinos și josnic, s-a insinuat că aș fi fost dat afară”

Pentru a explica acțiunea în instanță, dr. Haret ne-a declarat că „în urma publicării unor articole pe un site local, consider că mi-a fost afectată grav imaginea, în plan public și personal, având în vedere numeroasele inexactități prezentate. Astfel, a fost un apel la 112, persoana a fost dusă la secția de poliție pentru a face o reclamație și, ulterior, a fost condusă de polițiști la UPU, pentru a proba cele spuse. Nu a fost dusă cu ambulanța. De asemenea, menționez că nu există un certificat medico-legal constatator al leziunilor, iar în UPU a fost supusă unor consultări și investigații fără a se evidenția vreo leziune vizibilă, drept pentru care, în afara montării unei branule, nu a existat vreun tratament de specialitate, pacienta plecând pe picioarele ei acasă. De asemenea, la data respectivă, eram într-o situație familială în care eram separat de soția mea, în acest sens existând la acel moment și o acțiune judecătorească pe rol”.

De asemenea, dr. Roberto Haret a ținut să lămurească și modul în care a decis să părăsească Spitalul Județean Suceava: „Într-un articol ulterior, în care s-a făcut referire la plecarea mea, s-a menționat faptul ca aș pleca în urma articolului apărut, lucru total inexact, pentru că decizia plecării mele am luat-o pe data de 9.04 și a fost transmisă și conducerii spitalului. Am decis să mă reîntorc la Constanța, de unde, în mod mincinos și josnic, s-a insinuat de către colegii Turcoman și Blaga, în cadrul conferinței de presă, că aș fi fost dat afară, deci am decis să mă întorc la Constanța pentru a mă alătura unui proiect frumos și provocator, rămânând să păstrez colaborarea cu Spitalul Județean Suceava, în măsura în care sunt solicitat și îmi permite timpul. Este vorba despre spitalul privat Ovidius Clinical Hospital (OCH), la a cărui echipă de cardiologie intervențională am decis să mă alătur”.

El a menționat că decizia de a părăsi Suceava a fost una dificilă, pe care a luat-o după o analiză aprofundată: „Decizia de a pleca nu a fost una ușoară, pentru că am avut sprijinul total al echipei de conducere a spitalului în a crea un mediu profesionist și cu reguli în cadrul Compartimentului de Cardiologie Intervențională. Ceea ce am și făcut. Începând cu elaborarea protocoalelor operaționale, celebra fișă a postului, modalitatea de gestionare și descărcare a materialelor utilizate în sistemul informatic de gestiune, cu parolă de acces separată pentru fiecare utilizator, evaluarea asistenților medicali care lucrau acolo, eficientizarea comenzilor de materiale etc.”.

„Am găsit până în luna mai materiale expirate în valoare de peste 65.000 lei”

Dr. Roberto Haret a încercat să lămurească și unele aspecte ale activității sale, criticate în spațiu public de unele cadre medicale veșnic nemulțumite: „Referitor la asistenții medicali, am dorit ca cei care lucrează acolo să și înțeleagă tot ceea ce se petrece în timpul procedurilor intervenționale și nu doar să desfacă ambalajele materialelor și să lucreze <după ureche>. Prin urmare, unii au fost mutați pe secția de cardiologie, secție ai cărei angajați sunt, și au fost aduși oameni noi de pe această secție, care să învețe corect tainele cardiologiei intervenționale. Înțeleg că în trecut și colegii mei au fost nemulțumiți de pregătirea lor, motiv pentru care au fost mutați o lună pe secție. Am dorit să eficientizăm comenzile de materiale, pentru că atunci când am venit am găsit multe materiale scumpe (microcatetere, ghiduri pentru ocluzii cronice, stenturi graft) comandate și neutilizate, care ulterior au expirat. Am găsit până în luna mai materiale expirate în valoare de peste 65.000 lei. Cu acești bani puteau fi tratați mult mai mulți pacienți”.

În ciuda pașilor pe care i-a făcut pentru a performa secția de cardiologie intervențională, dr. Haret a considerat că nu poate lucra într-o atmosferă ostilă: „Motivul pentru care am ales să plec la Constanța este relația pe care am avut-o cu colegii mei de la Suceava, care m-au tratat de la început cu ostilitate. Atât ei, cât și colectivul de asistenți medicali. Mi-au făcut nenumărate plângeri către multe instituții ale statului. Unele dintre ele fac obiectul unor anchete. Ca om și doctor, care a întemeiat și dezvoltat cardiologia intervențională în Suceava (finanțarea programului de infarct acut s-a făcut în urma muncii mele și a trei asistenți medicali neîntrerupte timp de 7 ani) consider total nedreaptă atitudinea colegilor mei, care induc ideea că până în anul 2019, când a venit dr. Turcoman și a preluat un laborator la cheie, inclusiv cu materiale comandate, nu s-a făcut nimic în cardiologia intervențională din Suceava”.

„Medicina se face prin muncă asiduă, sacrificiu și modestie. Nu pe site-urile de socializare”

„Am ales să îmi sacrific timpul și familia pentru a mă dedica pacienților mei. Și nu voi permite nimănui să încerce să minimalizeze o muncă extraordinară, de 7 ani de zile. Și dacă sunt judecat, doresc să fiu judecat din punct de vedere profesional și numai de către pacienții mei. Pentru că îi respect. Medicina se face prin muncă asiduă, sacrificiu și modestie. Nu pe site-urile de socializare. Și doar pacienții care au trecut prin mâinile noastre ne pot ridica sau coborî”, ne-a declarat dr. Roberto Haret, care a mai precizat că „nu pot să lucrez într-un mediu conflictual, unde am senzația că sunt urmărit la fiecare mișcare și provocat. Aleg liniștea. Ca om și ca tată aleg să fiu judecat doar de către membrii familiei mele. De care sunt foarte mândru și îi iubesc. Și ei pe mine. Și nu o să reușească nimeni să ne facă rău, pentru că suntem uniți. Le mulțumesc pentru susținere. În perioada în care colegii mei au fost dați pe secția de cardiologie pentru că nu au semnat fișa postului, am asigurat timp de 2 luni toate urgențele din județ. Strict medical și profesional, și nu pe rețelele de socializare. Deși a apărut un articol în care eram denigrat că nu am reușit să asigur toate urgențele. Am asigurat absolut toate urgențele, cu excepția weekendului 7-9 aprilie, în care am fost plecat la Constanța, pentru a discuta despre implicarea mea în noul proiect”.