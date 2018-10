Politic

Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a susţinut, ieri, în plenul Camerei Deputaţilor, o declaraţie politică intitulată ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost sărbătorită și la Suceava”. În declaraţia politică, Maricela Cobuz a amintit de evenimente organizate la Suceava pentru sărbătorirea acestei zile, adăugând că personal a participat la ședința festivă dedicată celebrării persoanelor vârstnice de la Palatul Administrativ, precum şi la întâlnirea cu membrii Organizației Pensionarilor Social-Democrați din Suceava. „Această organizație reprezintă o structură importantă a Partidului Social Democrat, care a contribuit, an de an, la desfășurarea acțiunilor partidului. Membrii organizației au fost și vor rămâne o forță politică, o voce a electoratului social-democrat. Sunt o parte vitală pentru partid, care își asumă eforturi uriașe, în pofida vârstei. Pentru aceasta felicit membrii și simpatizanții OPSD Suceava”, a spus Cobuz. Ea a subliniat că pentru toate aceste eforturi, PSD nu a încetat niciodată să își arate respectul și aprecierea pentru persoanele vârstnice. Deputatul social-democrat a arătat că Guvernul României, condus de coaliția PSD-ALDE, a crescut punctul de pensie considerabil, de la 871,7 lei, cât era în decembrie 2016, la 1.100 lei în iulie 2018, iar pensia minimă a crescut de la 400 de lei, cât era în ianuarie 2017, la 640 de lei în luna iulie 2018. „Toate aceste măsuri au venit în beneficiul a peste 6,1 milioane de pensionari. Mai mult decât atât, s-a eliminat plata CASS-ului pentru peste 2,2 de milioane de pensionari și scutirea de impozit a pensiilor sub 2.000 de lei pentru 1,2 milioane de pensionari”, a declarat Maricela Cobuz.

Ea a spus că în luna iunie a acestui an, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a adoptat două programe de interes naţional de asistenţă pentru persoanele vârstnice, printr-o hotărâre de Guvern. Deputatul PSD de Suceava a precizat că aici este vorba despre „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice” şi „Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale din unele unităţi administrativ-teritoriale în care nu s-au înfiinţat sau nu au fost acreditate serviciile publice de asistenţă socială”. Cobuz a spus că cele două programe vor fi implementate în perioada 2018 – 2020, iar Guvernul a alocat un buget de 115 milioane lei.

„Primul program vizează creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice singure sau a căror familie nu poate asigura îngrijirea necesară, cât şi prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice. Al doilea program naţional vine în sprijinul autorităţilor publice locale în a-şi îndeplini atribuţiile privind organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale”, a explicat Maricela Cobuz. Ea a mai adăugat că actualul Guvern continuă să sprijine pensionarii din România, iar noul Proiect de Lege privind sistemul public de pensii este o dovadă a acestui fapt.