Declarație

Fostul ministru al Educaţiei Valentin Popa susţine că limba română este în pericol în clasele minorităţilor naţionale, apreciind că parlamentarii ar trebui să verifice situaţia înainte de a vota o ordonanţă privind predarea limbii române în aceste şcoli.

Potrivit Mediafax, referitor la acest subiect, fostul ministru al educației a menționat: “Am constatat-o cu urechile mele. Am fost în clasele respective, am adresat întrebări simple pentru copii. Am auzit un deputat spunând că le-am adresat întrebări pentru adulţi. Mă întreb dacă salutul «la revedere» o fi pentru adulţi, că n-au putut răspunde nici la salut. Din punctul meu de vedere, este îngrozitor ca după cinci-şase ani de limbă română, câte patru ori pe săptămână, să nu poţi avea un mic dialog şi să spui că acest sistem trebuie conservat mai departe”.

Într-o conferinţă de presă privind activitatea pe care a avut-o la minister, Popa a invitat parlamentarii care votează ordonanţe de urgenţă să meargă în şcolile respective, pentru a verifica situaţia.

“Nu verifică chiar nimeni ce se întâmplă la aceste clase? Îi invit pe toţi parlamentarii care vor trebui până la urmă să aprobe aceste ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, înainte de a le aproba, să meargă în clasele respective şi să vorbească cu elevii respectivi, să vadă care este nivelul de cunoaştere a limbii române. Şi apoi să voteze, în cunoştinţă de cauză. (...) Nu înţelegeau (n.r. - elevii) ce le vorbeam, şi nu am fost într-o clasă, ci în trei. Erau elevi de clasa a V-a şi a VI-a”, a mai adăugat fostul ministru.

Suceveanul Valentin Popa și-a dat demisia din actualul Guvern, săptămâna trecută.

Acesta și-a argumentat gestul prin faptul că nu poate accepta solicitarea UDMR legată de abrogarea ordonanței care prevede susţinerea orelor de limba română la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale de către profesori de specialitate.

Mai exact, ordonanța emisă în august de ministerul condus de Valentin Popa prevede ca în învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de limba română să fie predate de profesori cu studii superioare de specialitate, nu de învățători care nu au studii universitare de limba română.