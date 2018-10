În grafic

Organizarea în judeţul Suceava a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, din 6-7 octombrie a.c., este conform graficului stabilit de Guvern. Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat, ieri, că 89 dintre cei 90 de preşedinţi de secţii de votare care şi-au anunţat indisponibilitatea de a participa la referendum au fost înlocuiţi. Ieri după-amiază mai era de extras numele unui singur preşedinte de secţie de votare, la Rădăuţi. Prefectul a precizat că, după prima extragere, 90 de persoane s-au retras şi că toate acestea au fost contactate telefonic pentru a reconfirma retragerea, iar ulterior s-a procedat la a doua şi chiar la a treia extragere pentru stabilirea preşedinţilor tuturor celor 558 de secţii de votare din judeţul Suceava. Potrivit prefectului, corpul experţilor electorali din judeţ numără 1.700 de persoane. „Suntem în grafic cu pregătirile. Astăzi (n.r. ieri) finalizăm instruirea şi tot astăzi am primit telefoanele care urmează să fie distribuite în secţii pentru raportarea prezenţei la vot”, a precizat Adomnicăi.

Ea a mai spus că motivele retragerii celor 90 de persoane sunt „obiective” şi ţin de starea de sănătate, absenţa din localitate, alt program pentru weekend, stabilit anterior extragerii etc.

Corpul experţilor electorali a fost constituit înainte de alegerile din 2016. Dacă între timp cei care fac parte din acest corp nu mai întrunesc condiţiile, se retrag şi sunt înlocuiţi. Poate fi admisă în corpul experţilor electorali, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are cetăţenia română; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are drept de vot; are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii; nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum se face admiterea pentru a fi preşedinte de secţie de votare

În situaţia în care numărul absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii dintr-o localitate este insuficient, în corpul experţilor electorali pot fi admise şi persoane care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu.

Admiterea în corpul experţilor electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de AEP pentru activitatea anterioară ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, precum şi pe bază de examen. AEP acordă aviz favorabil persoanei care a exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia la cel puţin un scrutin şi care: îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege; a depus în scris, la primari sau prefecţi, ori la AEP, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată şi semnată, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, însoţită de o declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege; nu a săvârşit contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum; nu a săvârşit erori în operaţiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale; nu a fost exclusă din corpul experţilor electorali; nu s-a retras din corpul experţilor electorali.